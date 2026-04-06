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Thomas Tuchel
„Ja, er hat Probleme!“
Tuchel droht England-Star
mit Rausschmiss vor der WM
Harry Kane
Bayern in Sorge
„Kam aus dem Nichts“: Rätsel um Kanes Verletzung
Otto Addo
Nach Pleite in Wien
Ghana-Teamchef Addo: „War ein großes Desaster!“
England-Teamchef Thomas Tuchel
Thomas Tuchel gibt zu:
Wahl „unfair“, aber „er muss es eben akzeptieren“
Ben White (2.v.r.) ist zurück im Kader der „Three Lions“.
Nach Zoff bei WM 2022:
Verstoßener England-Profi zurück im Team-Kader
Englands Nationaltrainer Thomas Tuchelmit Harry Kane.
Mit Trainings-Torhüter
Teamchef Tuchel irritiert England mit zwei Kadern
Im St. James Park in Exeter fand am Dienstagabend kein Champions-League-Match statt. 
3. Liga statt CL
Falsches Stadion! Barca-Fan liegt 600 km daneben
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Ben White (2.v.r.) ist zurück im Kader der „Three Lions“.
Nach Zoff bei WM 2022:
Verstoßener England-Profi zurück im Team-Kader
Englands Nationaltrainer Thomas Tuchelmit Harry Kane.
Mit Trainings-Torhüter
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Im St. James Park in Exeter fand am Dienstagabend kein Champions-League-Match statt. 
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Falsches Stadion! Barca-Fan liegt 600 km daneben
Kyle Walker (r.)
Bye, bye, Three Lions
Kyle Walker erklärt Rücktritt aus dem Nationalteam
Crystal Palace schießt Tottenham weiter in Richtung Abstiegszone! 
Glasner darf jubeln
Palace siegt! Tottenham taumelt Richtung Abgrund
Hängende Köpfe bei Mohamed Salah und Co.
Wolves besiegen Reds
Liverpool blamiert sich gegen den Tabellenletzten
Schwere Zeiten für den englischen Traditionsverein Sheffield Wednesday.
Vierfacher Meister
„Spüren den Schmerz!“ Drama um Traditionsverein
FC Arsenal jubelt im Derby gegen den FC Chelsea.
Premier League
Tabellenführer Arsenal gewinnt Derby gegen Chelsea
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