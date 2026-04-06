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Irans Nationalmannschaft
„Finale Entscheidung“
Sicherheitsrat entscheidet
über Irans WM-Teilnahme
Können Patrick Pentz und Co. auch heute gegen Südkorea überzeugen?
Test-Schlager in Wien
Die Aufstellung: So startet ÖFB-Elf gegen Südkorea
US-Präsident Donald Trump und FIFA-Präsident Gianni Infantino
So wäre es möglich
FIFA-Boss: „Iran wird bei der WM spielen!“
Die Belgien gewannen gegen die USA deutlich mit 5:2.
Belgien gewinnt klar
Nach Führung geht WM-Gastgeber USA unter
Große Freude bei den Österreichern – nach einem 5:1-Sieg kein Wunder …
Gegen Ghana souverän
5:1! Österreich gelingt Traumstart in das WM-Jahr
Hält Ralf Rangnick Ausschau nach einem Sieg?
Test-Schlager in Wien
Die Aufstellung: So startet Österreich gegen Ghana
Neun Gruppensieger und der beste Zweite fahren sicher zur Endrunde.
EM-Qualifikation
U21-Nationalteam will Tabellenführung verteidigen
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Große Freude bei den Österreichern – nach einem 5:1-Sieg kein Wunder …
Gegen Ghana souverän
5:1! Österreich gelingt Traumstart in das WM-Jahr
Hält Ralf Rangnick Ausschau nach einem Sieg?
Test-Schlager in Wien
Die Aufstellung: So startet Österreich gegen Ghana
Neun Gruppensieger und der beste Zweite fahren sicher zur Endrunde.
EM-Qualifikation
U21-Nationalteam will Tabellenführung verteidigen
Wird Iran bei der bevorstehenden Fußball-WM dabei sein?
„Bereiten uns vor“
Iran will die USA, aber nicht die WM boykottieren
Onur Cinel
Klub zieht Notbremse
Aus und vorbei! Rangnick-Assistent ist Job los
Instagram-Statement
Irans Nationalteam weist Trump-Aussagen zurück
Sicherheitsgründe
Trump will Iran lieber nicht bei WM dabeihaben!
Die iranische Nationalmannschaft ist für die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko ...
Krieg im Nahen Osten
Sportminister deutlich: Iran nicht bei Fußball-WM!
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