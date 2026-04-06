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Witzige Idee! Italienische Fans
können Trikots eintauschen
Gennaro Gattuso
Nachfolge ungeklärt
Offiziell! Gattuso ist nicht mehr Italien-Teamchef
UEFA-Präsident Aleksander Ceferin
Nächste Hiobsbotschaft
UEFA-Präsident Ceferin droht Italien mit EM-Entzug
Verbandschef Gabriele Gravina und Sportdirektor Gianluigi Buffon sind schon weg – folgt nun auch ...
„Fühle mich nun frei“
Rücktritte nach WM-Schande! Bosse-Beben in Italien
Message, Macht, Medien
WM-Finale? Gregoritsch: „Selbstverständlich“
Italien ist im Tal der Tränen.
Presse zerlegt Azzurri
„In Falle getappt“ und „von Bosnien begraben“
Gennaro Gattuso
„Entschuldige mich“
„Eine Schande!“ Tränen-Interview von Gattuso
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Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Message, Macht, Medien
WM-Finale? Gregoritsch: „Selbstverständlich“
Italien ist im Tal der Tränen.
Presse zerlegt Azzurri
„In Falle getappt“ und „von Bosnien begraben“
Gennaro Gattuso
„Entschuldige mich“
„Eine Schande!“ Tränen-Interview von Gattuso
In Zenica ging die Party ab.
Party in Zenica
Bosnien-Profis crashen Barbarez‘ PK nach WM-Einzug
Italien-Stürmer Francesco Esposito kann es nicht fassen – seine Squadra Azzurra ist wieder nicht ...
Von Bosnien eliminiert
Super-GAU perfekt! Italien verpasst die WM 2026
ÖFB-Stürmer Michi Gregoritsch
Quali-Held Gregoritsch
„Moment, der mich das ganze Leben begleiten wird“
Sandro Tonali traf zum 1:0
Nach Elfer-Krimi
Italien wahrt WM-Chance! Showdown gegen Bosnien
Wie 2018 und 2022 müssen die „Azzurri“ den Weg über das Playoff finden.
Playoffs um WM-Tickets
„Gewinnen um jeden Preis!“ Italien zittert wieder
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