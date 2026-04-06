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Dominik Szoboszlai (ganz rechts) wird von Fans heftig kritisiert.
Nach Cup-Debakel
Fans stinksauer: „Ein
verdammt arroganter Spieler“
Angebot aus Kanada
Witzige Idee! Italiener können Trikots eintauschen
Cody Gakpo soll die „Reds“ im Sommer verlassen.
Alles neu in Liverpool
Umbruch! Fünf Spieler auf Streichliste der „Reds“
Gennaro Gattuso
Nachfolge ungeklärt
Offiziell! Gattuso ist nicht mehr Italien-Teamchef
UEFA-Präsident Aleksander Ceferin
Nächste Hiobsbotschaft
UEFA-Präsident Ceferin droht Italien mit EM-Entzug
Verbandschef Gabriele Gravina und Sportdirektor Gianluigi Buffon sind schon weg – folgt nun auch ...
„Fühle mich nun frei“
Rücktritte nach WM-Schande! Bosse-Beben in Italien
Edin Dzeko feierte die WM-Teilnahmen mit seinen Team-Kollegen bis tief in die Nacht.
Bis 6.50 Uhr aus Disco
Dzeko feierte WM-Wunder mit Fans im Livestream
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
UEFA-Präsident Aleksander Ceferin
Nächste Hiobsbotschaft
UEFA-Präsident Ceferin droht Italien mit EM-Entzug
Verbandschef Gabriele Gravina und Sportdirektor Gianluigi Buffon sind schon weg – folgt nun auch ...
„Fühle mich nun frei“
Rücktritte nach WM-Schande! Bosse-Beben in Italien
Edin Dzeko feierte die WM-Teilnahmen mit seinen Team-Kollegen bis tief in die Nacht.
Bis 6.50 Uhr aus Disco
Dzeko feierte WM-Wunder mit Fans im Livestream
UEFA-Boss Aleskander Ceferin
UEFA-Boss deutlich:
„Dann wäre Italien bald wieder Weltmeister“
Italien ist im Tal der Tränen.
Presse zerlegt Azzurri
„In Falle getappt“ und „von Bosnien begraben“
Gennaro Gattuso
„Entschuldige mich“
„Eine Schande!“ Tränen-Interview von Gattuso
Donnarumma zerriss kurzerhand Vasiljs Schummelzettel.
Im Elfmeter-Showdown
Zettel zerrissen! Donnarumma sorgt für Aufregung
Im Tal der Tränen: Italien verpasst zum dritten Mal in Serie die WM.
Wieder keine WM ...
Horror-Hattrick perfekt! Italien im Tal der Tränen
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