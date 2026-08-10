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Dürfen die Rapid-Fans auch im Rückspiel jubeln?
Hit in Salzburg schuld
Ungewöhnlich! Warum
Rapid schon um 18 Uhr spielt
Moulaye Haidara
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Später Doppelschlag fixiert Rapid-Sieg in Estland
Rapid-Kapitän Matthias Seidl
Warnung nach Sieg
Rapids Seidl: „Jeder denkt, die sind irgendwer!“
Wer schafft es in die Gruppenphase der Conference League? 
Conference League
Rapid und Austria kennen mögliche Quali-Gegner
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Rot für Drago, Meister LASK jubelt gegen Veilchen
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Video: Altach beweist Heimstärke und siegt mit 3:1
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