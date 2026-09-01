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LASK-Trainer Didi Kühbauer bekommt es mit Kylian Mbappe von Real (l.) und Florian Wirtz (r.) vom ...
Traumlos für Kühbauer
LASK trifft in der Königsklasse
auf Real Madrid und Liverpool
Mittendrin bei den Austria-Siegerinnen, statt nur dabei – Yvonne Weilharter
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Wiener Austria und St. Pölten in CL-Quali weiter!
Austria-Coach Stefan Kenesei und SKN-Trainer Laurent Fassotte 
Vierer-Turnier startet
Austria und SKN hoffen auf Einzug ins CL-Playoff
Champions-League-Quali
Tor-Spektakel! St. Pölten besiegt Young Boys Bern
Ismaïl Seydi
Dänemark ruft
Aus und vorbei! Rapid lässt Offensiv-Mann ziehen
Nach einem Streit mit Sporting Lissabon muss die belgische Fußball-Nationalmannschaft auf ...
Das steckt dahinter!
Klub sperrt Belgien-Star für Kracher gegen Spanien
Punkteteilung zwischen Schweden und Japan.
WM: Gruppe F
Remis – aber Japan und Schweden steigen auf
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Rapid beendet Sturm-Serie, Bayern mit Megastart!
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FINALE: Golden Bowl ohne „Rhein Fire-Patienten“
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Startschuss in der HLA – West-Gipfel im TV-Studio!
FOLGE VON MONTAG
Philipp bringt euch heute ordentlich ins Wackeln
Ismaïl Seydi
Dänemark ruft
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Remis – aber Japan und Schweden steigen auf
Tunesien enttäuschte gegen die Schweden.
Ein Land am Boden
„Schlimme Niederlage“ bei WM – jetzt droht Aus!
Schwedens Super-Sturm (Gyökeres und Isak) nimmt Fahrt auf.
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5:1 zum Auftakt
220 „Mille“ als Hauptgang beim Köttbullar-Menü
Die Schweden jubeln zum WM-Auftakt.
Gleich mehrere Patzer
WM: Tunesien „schenkt“ Schweden 5:1-Auftaktsieg
Abdelmouhib Chamakh (Mitte) sah beim zweiten Gegentreffer nicht gut aus.
Folgenschwerer Fehler
Torwart patzt bei der WM: „Den muss er halten!“
Riesengroßer Jubel bei PSG: Die Franzosen holen erneut die begehrte Champions-League-Trophäe.
Arsenal am Boden
Elfer-Krimi! PSG verteidigt Champions-League-Titel
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