Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Goalie-Riese Wiegele zeigt in Pilsen auf:
„Das letzte halbe Jahr hätte
man so nicht planen können!“
Hängende Köpfe bei den Salzburgern ...
Bei Aston Villa
Von 2:0 auf 2:3 – Salzburg raus aus Europa League
Nach nur halbem Jahr
Nach Pleite in Salzburg: Trainer muss gehen!
Großer Jubel bei den Salzburgern
In der Europa League
Gegner „schämte“ sich: Salzburg hat nun Endspiel!
Salzburg feierte einen verdienten Sieg.
Europa League
Salzburg besiegt Basel und wahrt Aufstiegschance
Christian Schwegler (vo.) verletzte sich 2014 im Hinspiel.
Ex-Bulle drückt Daumen
Schwegler: „Salzburg ist vom Weg abgekommen“
Heinz Lindner machte 37 Spiele für Österreichs Nationalteam.
Ex-ÖFB-Teamtorwart:
„Gegen Basel wird es für Salzburg schwer“
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Salzburg feierte einen verdienten Sieg.
Europa League
Salzburg besiegt Basel und wahrt Aufstiegschance
Christian Schwegler (vo.) verletzte sich 2014 im Hinspiel.
Ex-Bulle drückt Daumen
Schwegler: „Salzburg ist vom Weg abgekommen“
Heinz Lindner machte 37 Spiele für Österreichs Nationalteam.
Ex-ÖFB-Teamtorwart:
„Gegen Basel wird es für Salzburg schwer“
Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch.
Er kränkelt!
Red Bull Salzburg zittert um Sturm-Hoffnung
Yorbe Vertessen (mit Ball) wird wohl ausfallen.
Für Spiel gegen Basel
Bullen droht der Ausfall des besten Knipsers
Michael Gregoritsch
Wechsel steht bevor
ÖFB-Held Gregoritsch kurz vor Rückkehr zu Ex-Klub
Michael Gregoritsch
Experte berichtet
Angebot abgelehnt: Wende bei ÖFB-Held Gregoritsch
Michael Gregoritsch hat heuer mit seinen Toren für tolle Momente im ÖFB-Team gesorgt.
Verhandlungen laufen
Wechsel für WM-Einsätze? Topklub buhlt um ÖFB-Star
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf