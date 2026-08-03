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CL-Viertelfinale fix
2:0! FC Arsenal lässt gegen
Leverkusen nichts anbrennen
Ausgelassener Jubel bei den Sporting-Kickern, denn sie haben gegen Bodö/Glimt noch die Wende ...
Nach Hinspiel-Blamage
5:0 nach 0:3! Sporting dreht CL-Duell gegen Bodö
Großer Jubel: Ole Didrik Blomberg erzielte das zwischenzeitliche 2:0 für Bodö/Glimt.
CL-Märchen geht weiter
„Gelber Tornado“ versetzt Fußballwelt ins Staunen
Auch ÖFB-Legionär Danso mittendrin: Die Spurs erlebten gegen Atlético Madrid ein 2:5-Debakel.
Nach CL-Debakel
„Absolute Schande“: Spurs-Fans fordern Geld zurück
Federico Valverde erzielte einen lupenreinen Hattrick.
Hattrick vom Kapitän
Valverde-Show im Bernabeu! Real bezwingt ManCity
Champions League
Bodö/Glimt stößt Tor zum Viertelfinale weit auf
Rafael Leao und Yann Aurel Bisseck
Rückschlag für Inter
Milan nach Derbysieg zurück im Titelkampf
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Folge von Sonntag
Ausreden vorbei: Jetzt bewegen wir uns gemeinsam!
Auszeit auf Mallorca
Kuschel-Alarm! Zverev und Thomalla im Liebesurlaub
Folge von Samstag
Mit einem guten Gefühl ins Wochenende starten
Hansi Flick
Nach Barcelona-Remis
„Nicht so gut!“ Flick kritisiert Debütant Adeyemi
Federico Valverde erzielte einen lupenreinen Hattrick.
Hattrick vom Kapitän
Valverde-Show im Bernabeu! Real bezwingt ManCity
Champions League
Bodö/Glimt stößt Tor zum Viertelfinale weit auf
Rafael Leao und Yann Aurel Bisseck
Rückschlag für Inter
Milan nach Derbysieg zurück im Titelkampf
Fassungslose Blicke: Inter Mailand (im Bild: Davide Frattesi) schied in der Champions League ...
Presse zerlegt Inter:
„Eine Schande – Bodo ist eine Klapperschlange“
Hängende Köpfe bei den Mailändern
Pleite gegen Underdog
„Lach mich tot“: Inter kassiert Häme nach CL-Aus
Hakon Evjen jubelte über das 2:0, das alles besiegelte.
Inter eliminiert
39 Jahre mussten Norweger auf das „Wunder“ warten
Nicht zu fassen: Underdog Bodö/Glimt düpierte Inter mit dem Gesamtscore von 5:2.
Champions League
Sensationell! Bodö/Glimt wirft Inter raus
Zu oft haben die Inter-Spieler ihren Bodö/Glimt-Pendants nur nachschauen können …
Champions League
Inter blamiert sich bei Bodö ++ Leverkusen siegt!
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