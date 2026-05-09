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Trainer Julian Schuster (links) feierte auf der Tribüne, Philipp Lienhart (rechts) auf dem Platz ...
Historischer Moment
ÖFB-Ass mittendrin: Fansturm
und ein Coach auf der Tribüne
Der SC Freiburg steht erstmals in einem europäischen Finale.
Europa League
Lienhart im Finale! Freiburg feiert Mega-Sensation
Philipp Lienhart (M.) und Co. haben bei Sporting Braga erst ganz spät ein entscheidendes ...
Europa League
Freiburg kassiert bei Braga Last-Minute-Niederlage
Florian Grillitsch
Der Oberschenkel
Saisonende? Grillitsch verpasst Duell mit Lienhart
Das Stadion in Braga ist ganz speziell.
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ÖFB-Kicker um Finale
Duell im Steinbruch: „Wir werden alles raushauen“
Die Freiburger „Eurofighter“
Europa League
Halbfinale! Freiburg schießt Celta gesamt 6:1 ab
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Niko Kovac
BVB-Coach sieht ein
Kovac: „Die Bayern sind sehr viel besser als wir“
Folge von Samstag
Bewegung als Energie- und Gute-Laune-Lieferant!
Mesut Özil
Hier im Video:
Böse Özil-Panne mitten in der 140-Kilo-Challenge
Folge von Freitag
Gemeinsam körperlich und mental im Gleichgewicht
Das Stadion in Braga ist ganz speziell.
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Halbfinale! Freiburg schießt Celta gesamt 6:1 ab
Die Freiburger haben es geschafft, haben das Viertelfinale der Europa League erreicht!
Bologna kickt Rom raus
Freiburg stürmt mit 5:1 über Genk in Viertelfinale
Florian Grillitsch jubelt über seinen Treffer.
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Florian Grillitsch glänzt bei Bragas Aufholjagd
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