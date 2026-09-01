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Rund 7000 Tickets wurden laut Red Bull Salzburg für das Spiel gegen Mjällby abgesetzt.
Nur 7000 kommen
Bullen-Fans müssen erst
noch überzeugt werden
Bayern-Neuling Ismael Saibari erklärt den Grund für seine ungewöhnliche Rückennummer.
Trauriger Grund
Bayern-Neuling erklärt ungewöhnliche Rückennummer
Luka Reischl steht vor seiner Premiere in der Eredivisie.
Sport Tv Logo
Premiere in Eredivisie
Luka Reischl: „Davon hast du als Kind geträumt!“
Für Paul Wanner begann die Saison mit einer 0:4-Niederlage.
Klatsche zum Auftakt
Böser Saison-Fehlstart für ÖFB-Legionär Wanner
Auch für Belgiens Teamchef Rudi Garcia ist nach der WM Schluss.
Folgt Ex-Bayern-Star?
Nächster Trainer muss nach WM seinen Hut nehmen
Ein neuer Offensivspieler für die Bayern: Ismael Saibari!
„Fans kommen für ihn“
Millionen-Deal! Bayern verpflichtet einen WM-Star
Ronald Koeman ist nicht mehr Teamchef der Niederländer.
„Deshalb schmerzt es“
Nach bitterem WM-Aus: Teamchef zieht Konsequenzen!
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Rapid beendet Sturm-Serie, Bayern mit Megastart!
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FINALE: Golden Bowl ohne „Rhein Fire-Patienten“
Handball – Das Magazin
Startschuss in der HLA – West-Gipfel im TV-Studio!
FOLGE VON MONTAG
Philipp bringt euch heute ordentlich ins Wackeln
Auch für Belgiens Teamchef Rudi Garcia ist nach der WM Schluss.
Folgt Ex-Bayern-Star?
Nächster Trainer muss nach WM seinen Hut nehmen
Ein neuer Offensivspieler für die Bayern: Ismael Saibari!
„Fans kommen für ihn“
Millionen-Deal! Bayern verpflichtet einen WM-Star
Ronald Koeman ist nicht mehr Teamchef der Niederländer.
„Deshalb schmerzt es“
Nach bitterem WM-Aus: Teamchef zieht Konsequenzen!
Mats Grotenbreg ist tot!
Wurde nur 28 Jahre alt
Bootsunfall! Ajax Amsterdams Cup-Schreck ist tot
Paul Wanner
Vor Algerien-Match
MRT-Check ergebnislos: Entwarnung bei Paul Wanner!
Paul Wanner im Duell mit Lionel Messi beim WM-Spiel Österreich gegen Deutschland
MRT-Check notwendig
Wadenblessur! Wanner für Algerien-Spiel fraglich
Marokko-Kicker Ismael Saibari steht vor einem Wechsel zum FC Bayern München.
Wechsel steht bevor
Einigung! Dieser WM-Star spielt bald für Bayern
Paul Wanner ist heiß auf die WM.
Die „Neuen“ sind ready
Österreichs Justin Bieber will unser Herz erobern
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