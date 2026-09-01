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Joao Palhinha ist nicht mehr Spieler des FC Bayern.
Deutliches Minus
Endlich! FC Bayern München
wird seinen Millionen-Flop los
Real-Coach José Mourinho gibt Schützling Vinicius Junior Anweisungen.
„Kein Heiliger“
Mourinho: „Was sie ihm antun, ist unerträglich!“
Bayern-Sportdirektor Christoph Freund und Co. wollen Joao Palhinha im Sommer unbedingt ...
Einigung erzielt
Widersprach Freund: Bayern-Profi kurz vor Abschied
Jubelt die Austria nach dem Sieg in Hartberg auch gegen Braga?
Gelingt erster Sieg?
Sensation wäre für die Wiener Austria historisch
Mit einem lockeren 2:0 gegen Paide haben die Rapidler das Conference-League-Playoff erreicht – ...
Conference League
7. Spiel, 7. Sieg: Rapid gegen Paide locker weiter
Rapid jubelte spät.
Dank Energie von Bank
Rapid: „Plan“ ging auf – letzter Gegner wohl fix!
Moulaye Haidara
Conference League
Später Doppelschlag fixiert Rapid-Sieg in Estland
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Rapid beendet Sturm-Serie, Bayern mit Megastart!
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FINALE: Golden Bowl ohne „Rhein Fire-Patienten“
Handball – Das Magazin
Startschuss in der HLA – West-Gipfel im TV-Studio!
FOLGE VON MONTAG
Philipp bringt euch heute ordentlich ins Wackeln
Mit einem lockeren 2:0 gegen Paide haben die Rapidler das Conference-League-Playoff erreicht – ...
Conference League
7. Spiel, 7. Sieg: Rapid gegen Paide locker weiter
Rapid jubelte spät.
Dank Energie von Bank
Rapid: „Plan“ ging auf – letzter Gegner wohl fix!
Moulaye Haidara
Conference League
Später Doppelschlag fixiert Rapid-Sieg in Estland
Rapids Nenad Cvetkovic (links) und Austria Kelvin Boating wissen, was im Falle eines Aufstiegs ...
Gegner ausgelost
Austria und Rapid: So geht‘s bei Aufstiegen weiter
Jürgen Klopp war bis zuletzt Fußballchef im Red Bull-Konzern. 
Kein Unbekannter
Nachfolger für Klopp bei Red Bull steht fest
Die erhoffte Sensation gegen Benfica ist ausgeblieben!
„Stimmung genossen“
Schweizer lecken nach Quali-Klatsche ihre Wunden
Benfica Lissabon enttäuscht in der Schweiz. 
Es hagelt Spott & Hohn
„Skandalöse Niederlage“ in der Europa-League-Quali
Florentino Perez (l.) und Jose Mourinho (r.)
Spanier berichten:
Real-Zoff zwischen Coach Mourinho und Boss Perez
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