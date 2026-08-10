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LASK-Trainer DIdi Kühbauer freut sich auf das Duell mit Celtic Glasgow.
Kühbauer spricht über LASK-Gegner
CL-Quali: Hammerlos, aber „im
Fußball kann vieles passieren“
Auf die LASK-Kicker wartet ein absolutes Hammerlos! 
Champions-League-Quali
Duell gegen Traditionsklub! Hammerlos für den LASK
Neuzugang
22-jähriger Engländer verstärkt Meister LASK
Das sportliche Märchen von Heart of Midlothian erfuhr keine Krönung. 
Unglaubliches Drama
Bitter! Fußball-Märchen platzt in letzter Minute
Der Burgenländer Michael Steinwender (3. v.li.) kämpft heute mit Hearts um die schottische ...
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ÖSTERREICHER MIT DABEI
Titel-Drama, das eine ganze Nation in Atem hält
Kann Celtic aufgrund einer umstrittenen Entscheidung doch noch den Meistertitel feiern?
„Ziemlich widerlich!“
Zerstört umstrittener Pfiff ein Fußball-Märchen?
Star-Goalie Kasper Schmeichel droht nach einer Verletzung das Ende seiner Karriere.
Bittere Diagnose
Karriere-Aus? „Der Gedanke ist niederschmetternd“
Videos
Folge von Montag
Täglich fitter werden – ohne einen Euro auszugeben
MotoGP-Highlights
Video: Hier rast Fernandez zum Sieg in Silverstone
Für Aryna Sabalenka war bereits im Achtelfinale Schluss.
Rückschlag vor US Open
Sabalenka und Pegula in Toronto früh ausgeschieden
Folge von Sonntag
Unsere neue Lieblingsroutine? Mit Philipp bewegen!
Der Burgenländer Michael Steinwender (3. v.li.) kämpft heute mit Hearts um die schottische ...
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Marko Arnautovic
Europa League
Lille kickt Arnautovic in der Verlängerung raus
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