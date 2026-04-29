Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Jamal Musiala jubelt über den Bayern-Sieg gegen Mainz 05.
Eine Halbzeit reicht
Von 0:3 auf 4:3! Bayern
zeigen Mainz Grenzen auf
Endet bald die Ära des dienstältesten deutschen Trainers im Profi-Fußball?
Endet bald eine Ära?
„Mutmaßlich letztes Jahr!“ Aufregung um Kult-Coach
Patrick Wimmer kämpft mit Wolfsburg um den Klassenerhalt. Auch Union Berlin muss zittern ...
Deutsche Bundesliga
Acht Klubs zittern! Abstiegskampf spitzt sich zu
Freiburgs Siegtor-Schütze Maximilian Egeestein
Deutsche Bundesliga
Freiburgs „Eurofighter“ besiegen auch Heidenheim!
Roger Prinzen
„Völlig unerwartet“
Früherer Bundesliga-Profi mit 57 Jahren gestorben
Steffen Baumgart (links, großes Bild) muss gehen – da kann auch Kapitän Christopher Trimmel ...
Bei Union brennt‘s
Trimmel-Klub feuert Trainer, eine Frau übernimmt
Harry Kane konnte sich erneut in die Torschützenliste eintragen.
Deutsche Bundesliga
Bayern souverän, Leverkusen patzt gegen Heidenheim
Videos
Krone Sport-News
Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
Roger Prinzen
„Völlig unerwartet“
Früherer Bundesliga-Profi mit 57 Jahren gestorben
Steffen Baumgart (links, großes Bild) muss gehen – da kann auch Kapitän Christopher Trimmel ...
Bei Union brennt‘s
Trimmel-Klub feuert Trainer, eine Frau übernimmt
Harry Kane konnte sich erneut in die Torschützenliste eintragen.
Deutsche Bundesliga
Bayern souverän, Leverkusen patzt gegen Heidenheim
Luiz Diaz: Erst traf er zum 1:1, dann die Schwalbe und der Platzverweis gegen Leverkusen.
Deutsche Bundesliga
Bayern-Chaos: Zweimal Rot, drei Tore aberkannt
Marco Grüll traf zum zwischenzeitlichen 3:1
Deutsche Bundesliga
ÖFB-Kicker trifft! Bremen-Gala bei Union Berlin
Alexander Prass war gegen Heidenheim Hoffenheims Matchwinner.
Hoffenheim-Matchwinner
Prass: Seltenes Glücksgefühl und Zoff mit den Fans
ÖFB-Kicker Alexander Prass brachte die TSG auf die Siegerstraße.
Deutsche Bundesliga
ÖFB-Kicker trifft doppelt! RB Leipzig dreht Spiel
Alexander Prass traf gleich zweimal.
Tragischer Grund
Doppelpack! Prass sorgt für emotionalen Moment
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf