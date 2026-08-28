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Umtriebig am Transfermarkt: Marcus Mann.
Abschluss steht bevor
Red Bull Salzburg bedient
sich in der Bundesliga
Der SCR Altach hat einen neuen Verteidiger.
Kommt leihweise
Altachs Abwehr bekommt Verstärkung aus Deutschland
Stefan Schwab wechselt zum SV Ried.
„Der richtige Schritt“
Ex-Rapid-Kapitän kehrt in die Bundesliga zurück!
Benni Pichler genießt seine Zeit bei Hannover.
Benedikt Pichler:
„Dieser Verein gehört in die Bundesliga“
Mittlerweile hat Stefan Schwab auch mit den zuvor pfeifenden Fans von Holstein Kiel wieder ...
Abschied im Sommer?
ÖFB-Kicker nach Pfiffen: „Man macht sich Gedanken“
Stefan Schwab wurde von Teilen der eigenen Fans ausgepfiffen.
Von den eigenen Fans
Wirbel in Deutschland: Pfiffe gegen ÖFB-Legionär
Michael Wimmer saß von Jänner 2023 bis Mai 2024 auf der Trainerbank der „Veilchen“. Danach ...
„Wunsch entsprochen“
Ex-Austria-Coach Wimmer gibt Cheftrainer-Job auf
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Wiener Klubs ohne Europa – Scheiblehner vor Debüt!
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Europacup-Trio, Bayern-Jagd und Barcola-Transfer
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Philipp bewegt: So wichtig ist tägliche Bewegung!
Läuft da was zwischen Luka Doncic und Anja Jenko?
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