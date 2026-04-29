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Jubel bei Hoffenheim
Deutsche Bundesliga
Hoffenheim bleibt mit Sieg
gegen HSV im CL-Rennen
Patrick Wimmer erzielte ein Traumtor.
Deutsche Bundesliga
Wolfsburg feiert Wimmer, Bayern praktisch Meister
Maximilian Mittelstädt jubelt über seinen Treffer zum 3:0.
Deutsche Bundesliga
Stuttgart lässt dem HSV keine Chance
Michael Gregoritsch
Foul zurückgewiesen
Fairplay-Szene des Tages von ÖFB-Star Gregoritsch!
Martin Harnik findet deutliche Worte über den Fitnesszustand von Victor Boniface.
Harnik kritisiert
Boniface? „Er hat fit und fett verwechselt“
Sportdirektor Sebastian Kehl verlässt den BVB mit sofortiger Wirkung.
Mit sofortiger Wirkung
Borussia Dortmund trennt sich von Sportdirektor
BVB-Doppeltorschütze Ramy Bensebaini
Deutsche Bundesliga
SIEG! BVB lässt es nach 0:2 gegen HSV noch krachen
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Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
Martin Harnik findet deutliche Worte über den Fitnesszustand von Victor Boniface.
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Sportdirektor Sebastian Kehl verlässt den BVB mit sofortiger Wirkung.
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BVB-Doppeltorschütze Ramy Bensebaini
Deutsche Bundesliga
SIEG! BVB lässt es nach 0:2 gegen HSV noch krachen
Patrick Wimmer (rechts) und seine Teamkollegen erleben eine schwierige Saison. 
„Wölfe“-Beben!
Nachfolger fix! ÖFB-Kicker kennen neuen Trainer
ÖFB-Kicker Alexander Prass brachte die TSG auf die Siegerstraße.
Deutsche Bundesliga
ÖFB-Kicker trifft doppelt! RB Leipzig dreht Spiel
Leverkusen feierte einen knappen, aber hochverdienten Sieg in Hamburg.
Deutsche Bundesliga
Leverkusen gewinnt Nachholspiel beim HSV
ÖFB-Legionär Patrick Wimmer
Klub tief in der Krise
ÖFB-Star betroffen: Trainer-Entscheidung gefallen
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