Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Phillipp Mwene
Union hat zu kämpfen
Mainz und Gladbach feiern
souveräne Siege im DFB-Pokal
Maximilian Entrup
„Aufregend“
Offiziell: LASK-Stürmer zieht es nach Deutschland!
ÖFB-Co-Trainer Lars Kornetka (links) wurde nach dem WM-Aus verabschiedet.
Nach WM-Aus:
Erster Abschied aus Österreichs Nationalteam
Ralf Rangnick
Stadion, Nachwuchs,...
Nach WM will Rangnick viele Projekte vorantreiben
Im Hartberg-Dress wird Damjan Kovacevic künftig nicht mehr jubeln.
Nach drei Jahren
Kovacevic wechselt von Hartberg zu Braunschweig
Damjan Kovacevic verabschiedet sich von den Hartberg-Fans. 
Kovacevic weg
Abgang fix: Via Hartberg geht‘s zu Eintracht
Stefan Schwab wurde von Teilen der eigenen Fans ausgepfiffen.
Von den eigenen Fans
Wirbel in Deutschland: Pfiffe gegen ÖFB-Legionär
Videos
Sportkrone Inside
Europacup-Trio, Bayern-Jagd und Barcola-Transfer
FOLGE VON FREITAG
Philipp bewegt: So wichtig ist tägliche Bewegung!
Läuft da was zwischen Luka Doncic und Anja Jenko?
Im selben Lokal
Beziehung mit Luka Doncic? Playboy-Model reagiert
Die Stimmen nach dem Aus in der Conference-League-Quali
Austria enttäuscht:
„Bringt nichts, können uns gar nichts drum kaufen“
Im Hartberg-Dress wird Damjan Kovacevic künftig nicht mehr jubeln.
Nach drei Jahren
Kovacevic wechselt von Hartberg zu Braunschweig
Damjan Kovacevic verabschiedet sich von den Hartberg-Fans. 
Kovacevic weg
Abgang fix: Via Hartberg geht‘s zu Eintracht
Stefan Schwab wurde von Teilen der eigenen Fans ausgepfiffen.
Von den eigenen Fans
Wirbel in Deutschland: Pfiffe gegen ÖFB-Legionär
ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel ist guter Dinge, dass Teamchef Ralf Rangnick über die WM hinaus ...
Verlängert Rangnick?
„Manche Dinge muss man sich gut überlegen, …“
Lars Kornetka an der Seite von Ralf Rangnick
ÖFB-Frage geklärt
Rangnick-Co übernimmt deutschen Krisenklub
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf