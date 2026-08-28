Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Maximilian Wittek (m.) verletzte sich im Frühjahr schwer.
„Hätte bitterböse enden können“
Bochum-Profi drohte nach
Zweikampf, Bein zu verlieren
Goalie Tino Casali signierte beim deutschen Zweitligisten Bochum.
Sport Tv Logo
Beim Traditionsverein
All-Inclusive! Casali schwärmt von Neo-Klub Bochum
Nächster Knall
Deutschland: Korruptions-Razzia wegen EM 2024!
Michael Steinwender hat einen neuen Verein.
Vertrag bis 2029
Burgenländer Steinwender wechselt nach Deutschland
Danny Röhl geht in seine erste volle Trainingswoche als Coach von Red Bull Salzburg.
Wieder im Training
Viele neue Gesichter bei Red Bull Salzburg
Mads Bidstrup, Maurits Kjaergaard und Frans Krätzig (von links).
Totaler Umbruch
Red Bull Salzburg: Für diese Spieler wird es eng
Der SK Rapid hat einen neuen Ausstatter.
Puma hat ausgedient
Aus Japan! SK Rapid präsentiert neuen Ausrüster
Videos
Bundesliga kompakt
Wiener Klubs ohne Europa – Scheiblehner vor Debüt!
Sportkrone Inside
Europacup-Trio, Bayern-Jagd und Barcola-Transfer
FOLGE VON FREITAG
Philipp bewegt: So wichtig ist tägliche Bewegung!
Läuft da was zwischen Luka Doncic und Anja Jenko?
Im selben Lokal
Beziehung mit Luka Doncic? Playboy-Model reagiert
Danny Röhl geht in seine erste volle Trainingswoche als Coach von Red Bull Salzburg.
Wieder im Training
Viele neue Gesichter bei Red Bull Salzburg
Mads Bidstrup, Maurits Kjaergaard und Frans Krätzig (von links).
Totaler Umbruch
Red Bull Salzburg: Für diese Spieler wird es eng
Der SK Rapid hat einen neuen Ausstatter.
Puma hat ausgedient
Aus Japan! SK Rapid präsentiert neuen Ausrüster
Eduard Löwen (r.) im Zweikampf mit Duell Lionel Messi
Verein bestätigt:
Ehemaliger Bundesliga-Profi trauert um Ehefrau
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf