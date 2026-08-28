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Maximilian Senft hat sein Pflichtspiel-Debüt als Karlsruhe-Trainer gefeiert. 
Nach Abschied aus Ried
Sieg! Erfolgreiches Debüt für
Maximilian Senft in Karlsruhe
Maximilian Senft will mit dem Karlsruher SC in die Bundesliga zurückkehren.
„Stehen am Anfang“
Trainer-Legionär will mit Traditionsklub nach oben
Max Senft sieht sich augenzwinkernd auch als Sprachtrainer.
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Trainer-Legionär
„Immerhin sagt er schon Stange statt Pfosten“
Neuer Ried-Trainer: der Kroate Mario Despotovic (41)!
Senft-Nachfolger da
Dieser Nobody wird neuer Trainer der SV Ried!
Jakob Schöller erzielte zwei Tore für Rapid.
Doppelpack gegen Ried
Rapid löst dank Schöller letztes Europacup-Ticket
Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer)
Nach Ried gegen Rapid
Hoff Thorup: „ Die Chancen sind nach wie vor okay“
Der Wechsel von Maximilian Senft zu Karlsruhe ist jetzt offiziell.
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Fix! Ried-Coach Senft wechselt nach Deutschland
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Maximilian Senft wird Ried nach der Saison verlassen. 
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Bald in Deutschland? Trainer Senft verlässt Ried
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