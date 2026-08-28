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Ex-WAC-Star Chibuike Nwaiwu könnte jetzt doch bei Trabzonspor bleiben.
Ex-Ass kickt mit Salah
Geldregen für den WAC
könnte verschoben werden
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Wandelt auf den Spuren von Alex Manninger (li): Larissa Rusek (re).
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Goalie Larissa Rusek
Im Juve-Jet auf den Spuren von Alex Manninger
Mario Despotovic darf einen neuen Spieler in seinen Reihen begrüßen.
Kommt von Nürnberg
Ried verpflichtet kroatischen U19-Teamstürmer
2012 wechselte Georg Margreitter von der Wiener Austria zu Wolverhampton.
Ein erfahrener Mann
Ex-England-Legionär stählt die Lustenauer Abwehr
Ex-Austria Wien-Profi Georg Margreitter (2. v. links) heuert bei der Bundesligaaufsteiger ...
Kommt aus Dornbirn
Lustenauer holen sich einen Ex-Austrianer ins Team
Erfolgstrainer Markus Mader hat klare Vorstellungen für die neue Saison.
Eifriger Aufsteiger
Lustenau arbeitet mit Hochdruck an der Zukunft
Halt, nichts geht mehr – für den Weg in die 3. Liga stehen die Ampeln für die SpVgg Unterhaching ...
„Eine Enttäuschung“
Paukenschlag! Kultklub verzichtet auf Aufstieg
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FOLGE VON FREITAG
Philipp bewegt: So wichtig ist tägliche Bewegung!
Läuft da was zwischen Luka Doncic und Anja Jenko?
Im selben Lokal
Beziehung mit Luka Doncic? Playboy-Model reagiert
Die Stimmen nach dem Aus in der Conference-League-Quali
Austria enttäuscht:
„Bringt nichts, können uns gar nichts drum kaufen“
Karim Konate
Hier im Video:
Konate: „Ich will Milan und Leverkusen bekommen“
Ex-Austria Wien-Profi Georg Margreitter (2. v. links) heuert bei der Bundesligaaufsteiger ...
Kommt aus Dornbirn
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Erfolgstrainer Markus Mader hat klare Vorstellungen für die neue Saison.
Eifriger Aufsteiger
Lustenau arbeitet mit Hochdruck an der Zukunft
Halt, nichts geht mehr – für den Weg in die 3. Liga stehen die Ampeln für die SpVgg Unterhaching ...
„Eine Enttäuschung“
Paukenschlag! Kultklub verzichtet auf Aufstieg
Unsere Fußball-Frauen erkämpften sich einen Punkt gegen das übermächtige Deutschland.
WM-Qualifikation
Österreich holt historischen Punkt gegen Deutsche
Sarah Puntigam fällt mit einer Gehirnerschütterung aus.
Gehirnerschütterung
Kapitänin Puntigam fehlt ÖFB-Elf gegen Deutschland
Die ÖFB-Damen hatten gegen Deutschland keine Chance.
WM-Qualifikation
1:5! Österreich gegen Deutschland chancenlos
Laura Wienroither und Eileen Campbell sind zurück im Frauen-Nationalteamkader.
Nach Verletzungspause
Gegen Deutschland: Zwei Comebacks im ÖFB-Teamkader
Eduard Löwen (r.) im Zweikampf mit Duell Lionel Messi
Verein bestätigt:
Ehemaliger Bundesliga-Profi trauert um Ehefrau
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