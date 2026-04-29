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Jamal Musiala jubelt über den Bayern-Sieg gegen Mainz 05.
Eine Halbzeit reicht
Von 0:3 auf 4:3! Bayern
zeigen Mainz Grenzen auf
Patrick Wimmer kämpft mit Wolfsburg um den Klassenerhalt. Auch Union Berlin muss zittern ...
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Acht Klubs zittern! Abstiegskampf spitzt sich zu
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Köln verschafft sich Luft im Abstiegskampf
Oliver Kahns Aussagen entlocken Lothar Matthäus kein freudiges Lächeln.
Es geht um Musiala
Matthäus kritisiert Kahn: „Unnötig, überflüssig“
Leon Goretzka (2.v.r.) erzielte das zweite Tor des Tages, mit dem die Bayern die bisherige ...
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Bayern stellen bei Gala neuen Torrekord auf
Sieger? Nein, hat’s nicht gegeben bei Eintracht Frankfurt gegen 1. FC Köln ...
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Frankfurt verspielt 2:0-Führung gegen 1. FC Köln!
Für Leo Querfeld und Co. hat es gegen den FC St. Pauli keinen Sieg gegeben …
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Kein Sieger im Duell von Union und St. Pauli!
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Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
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Last-Minute-Tor beschert Mainz 2:1 gegen Frankfurt
Kevin Stöger
Kampfansage
„Ich gebe den WM-Traum bestimmt nicht auf“
Mit einem Traumtor traf Kevin Stöger am Freitag zum zwischenzeitlichen 1:0.
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Staunen über ÖFB-Legionär: „Tor wie ein Gemälde“
Mittendrin in der Gladbacher Jubeltraube: ÖFB-Ass Kevin Stöger
Mit Traumfreistoß
ÖFB-Ass Stöger führt Gladbach auf die Siegerstraße
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