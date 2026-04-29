Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Christian Ilzer
Aber Start war gar nicht gut
Ilzer verrät: „Er war immer
ein Riesen-Vorbild für mich!“
Adi Hütter
Nach Tudor-Aus
Neuer Tottenham-Coach? Jetzt spricht Adi Hütter!
Igor Tudor wurde von Tottenham Hotspur freigestellt.
Weg frei für Hütter?
Tottenham Hotspur trennt sich von Trainer Tudor
Der SK Rapid hat einen neuen Ausstatter.
Puma hat ausgedient
Aus Japan! SK Rapid präsentiert neuen Ausrüster
Adi Hütter
Engländer berichten:
Premier-League-Klub angelt nach Trainer Adi Hütter
Paris Saint-Germain besiegt den FC Chelsea im CL-Achtelfinale.
Champions League
Revanche für Klub-WM geglückt! PSG schlägt Chelsea
Ligue 1
Monaco schlägt Paris Saint-Germain schon wieder
Videos
Krone Sport-News
Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
Adi Hütter
Engländer berichten:
Premier-League-Klub angelt nach Trainer Adi Hütter
Paris Saint-Germain besiegt den FC Chelsea im CL-Achtelfinale.
Champions League
Revanche für Klub-WM geglückt! PSG schlägt Chelsea
Ligue 1
Monaco schlägt Paris Saint-Germain schon wieder
Takumi Minamino
Ex-Schützling Hütters
Kreuzbandriss! Ex-Salzburger verpasst wohl die WM
Gegen Monaco hat es für PSG nichts zu holen gegeben …
Ligue 1
Paris St. Germain verliert bei AS Monaco mit 0:1!
Pafos-Routinier David Luiz
Wilde Frühpartien
Champions League: Underdog sorgt erneut für Furore
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf