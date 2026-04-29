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Medhi Benatia
„Das ist ein Skandal“
Sechsminütige Wutrede von Ex-Bayern-Profi Benatia
„Krone“-Sportchef Peter Moizi schreibt heute in seiner Kolumne über die Champions League.
„Krone“-Stopplicht
Der echte Anpfiff
Die Fans von Olympique Marseille sorgten für Chaos.
Banner und Proteste
Fan-Wut eskaliert: „Klub in Selbstzerstörung“
Kevin Danso (links) trainiert und spielt ab sofort unter Igor Tudor.
Bei Tottenham:
ÖFB-Legionär Kevin Danso hat einen neuen Trainer
Ousmane Dembele
Ligue 1
PSG feiert Kantersieg gegen Olympique Marseille
Samson Baidoo wurde in der 60. Minute ausgewechselt.
60 Minuten im Einsatz
Lens klettert bei Baidoo-Comeback zurück an Spitze
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Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
Kevin Danso (links) trainiert und spielt ab sofort unter Igor Tudor.
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Brügge gratulierte Marseille etwas zu früh.
Verrückte Szenen
CL: Diese tolle Geste ging mächtig nach hinten los
Samson Baidoo klatscht ab.
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Und wieder jubelt PSG.
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