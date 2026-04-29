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Trotz der fünf Gegentore lobte Kane Bayerns Defensive.
„Wirklich schlecht“
Rooney widerspricht Kane:
„Kann nicht sein, dass ...“
Der Elfmeter für PSG erhitzte die Gemüter. Schiedsrichter Sandro Schärer zeigte nach ...
Elfmeter „umstritten“
CL-Aufreger: „Da kann man die Regel anpassen“
Der Ballbub weigerte sich, Manuel Neuer den Ball auszuhändigen.
„Respektlose“ Geste
Ballbub provoziert Bayerns Keeper Manuel Neuer
Harry Kane hatte gegen die Abwehr von PSG zu kämpfen, erzielte das 1:0 für die Bayern per ...
Presse nach 4:5 in CL:
„Ode an den Fußball“, die „PSG noch bereuen wird“
Manuel Neuer
„Das stört einen“
Neuer stellt bei CL-Spektakel Negativ-Rekord auf
Kompany nach CL-Match:
„Katastrophe! Das habe ich nicht genossen“
Ein Sieg hat für den FC Bayern und Konrad Laimer zwar bei PSG nicht herausgeschaut, die Chance ...
Irres Torfestival
5:4! PSG und Bayern liefern sich epische CL-Nacht
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Krone Sport-News
Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
Manuel Neuer
„Das stört einen“
Neuer stellt bei CL-Spektakel Negativ-Rekord auf
Kompany nach CL-Match:
„Katastrophe! Das habe ich nicht genossen“
Ein Sieg hat für den FC Bayern und Konrad Laimer zwar bei PSG nicht herausgeschaut, die Chance ...
Irres Torfestival
5:4! PSG und Bayern liefern sich epische CL-Nacht
Ousmane Dembele erzielte zwei Treffer beim Torfestival gegen Bayern München.
Torrekord gebrochen
Historisches Halbfinale bei PSG gegen Bayern
Jamal Musiala hat ein Buch geschrieben.
Erster Band am Freitag
Jamal Musiala geht unter die Kinderbuch-Autoren
Vincent Kompany
Vor Bayern gegen PSG
Kompany scherzt: „Passe nicht in die Wäschebox!“
Die WM-Teilnahme soll für Kylian Mbappe nicht in Gefahr sein.
Kurz vor der WM
Sorgen um Mbappe! Real-Star hat sich verletzt
Raphael Guerreiro verletzte sich im Spiel gegen Mainz.
Fehlt gegen PSG
Vor CL-Hit: Neuer Name auf Bayerns Verletztenliste
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