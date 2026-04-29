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ÖFB-Legionär Stefan Posch traf sehenswert für Mainz 05.
Posch-Traumtor
Glasner-Elf und Mainz 05
voll auf Halbfinal-Kurs
Argentiniens Top-Stürmer Joaquin Panichelli hat sich schwer verletzt.
Top-Stürmer verletzt
WM-Aus! Rückschlag für ÖFB-Gegner Argentinien
Die Fans von Olympique Marseille sorgten für Chaos.
Banner und Proteste
Fan-Wut eskaliert: „Klub in Selbstzerstörung“
„Krone“-Experte Haas
Hoffentlich spielt Sturm nicht wieder den Notarzt
Liam Rosenior
Maresca-Nachfolger
Chelsea holt Trainer Rosenior von Racing Straßburg
Liam Rosenior reiste am Sonntag nach London.
Schon in London
Chelsea hat offenbar einen neuen Trainer gefunden
Aus und vorbei: Enzo Maresca muss gehen.
Kommt jetzt Glasner?
Trainer-Knall! Topklub Chelsea zieht die Reißleine
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Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
Liam Rosenior
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Kommt jetzt Glasner?
Trainer-Knall! Topklub Chelsea zieht die Reißleine
Oliver Glasner musste Manchester United zum Sieg gratulieren.
Liga-Pleite für Palace
Glasner-Team verspielt gegen United Führung – 1:2
Oliver Glasner
30-Mio.-Mann im Visier
Schnappt sich Glasner Bayerns Transfer-Flop?
Marko Arnautovic musste kurz vor Ende der Partie angeschlagen ausgewechselt werden.
Europacup-Abend
Arnautovic siegt in Unterzahl, Pleite für Glasner
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