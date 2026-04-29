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Jubel bei PSG
Ligue 1
PSG nutzt Lens-Patzer mit 3:0-Sieg bei Angers
Immerhin ein Punkt hat für Samson Baidoo und den RC Lens nach 0.3-Rückstand noch herausgeschaut ...
Ligue 1
Rückschlag für Baidoo und RC Lens im Titelkampf!
PSG-Profi schimpft
Hakimi: „Er soll sich auf Fußball konzentrieren“
Gegen Olympique Lyon hat es für PSG zwar gute Haltungsnoten, aber keinen Sieg gegeben …
Ligue 1
PSG kassiert 1:2-Heimniederlage gegen Lyon
Samson Baidoo
Von 0:2 auf 3:2
Baidoo bleibt mit Lens an Tabellenführer PSG dran
Serge-Philippe Raux-Yao (li.) könnte Rapid bald verlassen.
Millionen-Deal?
Wechsel-Gerücht um Rapids Leistungsträger
Lois Openda (li.) jubelt mit Xaver Schlager
Nur zwei Tore
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Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
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Nur zwei Tore
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Lens will das Spiel gegen PSG nicht verschieben.
Duell knapp vor CL-Hit
Lens lehnt PSG-Antrag auf Spielverschiebung ab
Ligue 1
Monaco schlägt Paris Saint-Germain schon wieder
Paris Saint-Germain
Chance für ÖFB-Kicker
Paris Saint-Germain kassiert dritte Saison-Pleite
Samson Baidoo wurde in der 60. Minute ausgewechselt.
60 Minuten im Einsatz
Lens klettert bei Baidoo-Comeback zurück an Spitze
Samson Baidoo klatscht ab.
League 1
Lens siegt mit Baidoo und ist wieder Spitzenreiter
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