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Es sollte nicht sein – der VfB Stuttgart verliert das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League ...
EL-Achtelfinale
Stuttgart unterliegt Porto
++ Aston Villa siegt in Lille
Marko Arnautovic
Europa League
Lille kickt Arnautovic in der Verlängerung raus
Europa League
Joker Arnautovic gewinnt mit Roter Stern in Lille
Marko Arnautovic
In der Europa League
Arnautovic-Klub Roter Stern kennt Play-off-Gegner
Ousmane Dembele (2. von li.) erzielte ein Traumtor.
Fußballwelt staunt:
„Dieses Tor wird um die ganze Welt gehen!“
Und wieder jubelt PSG.
Nach Tor in Minute 95
Elferkrimi! Paris Saint-Germain gewinnt Supercup
Pilsen-Goalie Florian Wiegele im Flug-Einsatz – Freiburgs Junior Adamu (ganz rechts) schaut ...
Europa League
Porto und Lille siegen klar ++ Remis für Freiburg
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Potapova im Halbfinale ++ Raptors vor Spiel fünf
Anastasia Potapova steht im Halbfinale von Madrid. In der Weltrangliste steht die gebürtige ...
Potapova im Aufwind
„Es ist möglich, dass sie die Top 20 noch knackt“
Folge von Mittwoch
Hier begeistert Philipp eine ganze Volksschule!
Willem-II-Ass Behounek
243 Tage ohne Sieg! „Da bleibt man nicht gesund!“
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Europa League
Porto und Lille siegen klar ++ Remis für Freiburg
Große Emotionen bei Marko Arnautovic nach dem Schlusspfiff.
Matchwinner bei 1:0
Marko Arnautovic lässt mit Schlusspfiff alles raus
Marko Arnautović küsste nach seinem Treffer den Rasen.
Europa League
Goldtor von Arnautovic! RS Belgrad besiegt Lille
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