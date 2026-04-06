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Janis Antiste (2. v. re.) erzielte das Goldtor für Rapid.
Salzburg bezwungen
Ein Torschuss reicht: Rapid
siegt und fixiert die Top 6
Rapid-Sportchef Markus Katzer
Katzer gesteht:
„Bei Transfers ist nicht alles richtig gelaufen“
Inter überrollte Sassuolo mit 5:0.
Serie A
Leader Inter setzt Siegeszug mit 5:0 fort
Markus Katzer
Mbuyi und Schaub out
Sportboss Katzer: „Wir werden im Sturm reagieren!“
Antonio Conte wurde für zwei Spiele gesperrt.
Ausraster gegen Inter
Schiri beleidigt! Sperre und Geldstrafe für Conte
Ivan Juric
Nur Platz 13
Bergamo feuert Trainer – Nachfolger ante portas
Tarik Muharemovic spielt bei Aufsteiger Sassuolo eine Top-Saison.
Spielzeit für Lovric
Klagenfurter Talent feiert Comeback in der Serie A
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Antonio Conte wurde für zwei Spiele gesperrt.
Ausraster gegen Inter
Schiri beleidigt! Sperre und Geldstrafe für Conte
Ivan Juric
Nur Platz 13
Bergamo feuert Trainer – Nachfolger ante portas
Tarik Muharemovic spielt bei Aufsteiger Sassuolo eine Top-Saison.
Spielzeit für Lovric
Klagenfurter Talent feiert Comeback in der Serie A
Tarik  Muharemovic spielt bei Sassuolo groß auf.
Eine Riesensensation
Inter und Juve jagen ein Klagenfurter Talent
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