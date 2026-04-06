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Niclas Füllkrug kickt ab sofort in Mailand.
Abschied aus England
Jetzt ist‘s offiziell: DFB-Stürmer
Füllkrug hat einen neuen Klub!
Rafael Leao erzielte den einzigen Treffer des Abends.
Goldtor von Leao
AC Milan nach Sieg gegen Lazio Rom Tabellenführer
Tarik Muharemovic spielt bei Aufsteiger Sassuolo eine Top-Saison.
Spielzeit für Lovric
Klagenfurter Talent feiert Comeback in der Serie A
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Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
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