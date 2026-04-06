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Petar Ratkov (M.) traf im Herbst zwölfmal, suchte dann das Weite
Torflaute
Bester Knipser
von Salzburg spielt in Rom
Milan liegt jetzt acht Punkte hinter Inter.
Serie A
Trotz Inter-Vorlage: Milan patzt im Meisterrennen
Red Bull Salzburgs Trainer Thomas Letsch. 
Red Bull Salzburg
Trainer nimmt diesen Spieler in die Pflicht
Redzic (M.) mit den Klubbossen Reiter (li.) und Mann.
Er ist Nationalspieler
Salzburg hat endlich neuen Stürmer gefunden
Stefan Posch
Serie A
3:0 bei Lazio! Como sichert mit Posch Rang 6 ab
Petar Ratkov feierte sein Debüt für Lazio Rom. 
Nach Millionen-Wechsel
Stolz-Moment für Ex-Kicker von Red Bull Salzburg
Nun ein Laziali: Petar Ratkov (li.).
Ab sofort ein Römer
Fix: Bulle Petar Ratkov wechselt nach Italien
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Stefan Posch
Serie A
3:0 bei Lazio! Como sichert mit Posch Rang 6 ab
Petar Ratkov feierte sein Debüt für Lazio Rom. 
Nach Millionen-Wechsel
Stolz-Moment für Ex-Kicker von Red Bull Salzburg
Nun ein Laziali: Petar Ratkov (li.).
Ab sofort ein Römer
Fix: Bulle Petar Ratkov wechselt nach Italien
Petar Ratkov und Maurizio Sarri
Kommt aus Salzburg
Lazio-Trainer: „Ratkov? Kenne den Spieler nicht!“
Am Flughafen entstand gleich ein Schnappschuss
Abgang steht bevor
Salzburg-Stürmer Ratkov ist in Rom angekommen
Petar Ratkov wird wohl schon in Kürze einen Vertrag bei Lazio Rom unterzeichnen.
Die Details zum Deal
Abschied aus Salzburg! Stürmer vor Italien-Wechsel
Rafael Leao erzielte den einzigen Treffer des Abends.
Goldtor von Leao
AC Milan nach Sieg gegen Lazio Rom Tabellenführer
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