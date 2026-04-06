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Die Torschützen: Lautaro Martinez und Marcus Thuram.
Serie A
Inter Mailand legt gegen Roma im Titelkampf vor
Zweieinhalb Jahre kickte Luca Toni für den FC Bayern. 
Grund für Bayern-Aus
„Menschlich eine Null“: Toni ledert gegen Ex-Coach
Die Freiburger haben es geschafft, haben das Viertelfinale der Europa League erreicht!
Bologna kickt Rom raus
Freiburg stürmt mit 5:1 über Genk in Viertelfinale
Neil El Aynaoui (links) hier im sportlichen Zweikampf gegen Milan-Star Luka Modric. 
Horror-Nacht in Rom
Aus Bett gezerrt! Kicker und Familie ausgeraubt
Jose Mourinho
Rot für Kick-Jubel
Eklat um Jose Mourinho: „50 Mal Verräter genannt!“
Vincent Kompany und José Mourinho
Nach Rassismus-Eklat
Bayern-Coach Kompany schießt gegen Mourinho!
Konrad Laimer
Interesse an Laimer
Verhandlungen mit Bayern stocken: Greift Real zu?
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Jose Mourinho
Rot für Kick-Jubel
Eklat um Jose Mourinho: „50 Mal Verräter genannt!“
Vincent Kompany und José Mourinho
Nach Rassismus-Eklat
Bayern-Coach Kompany schießt gegen Mourinho!
Konrad Laimer
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Verhandlungen mit Bayern stocken: Greift Real zu?
Viel Gewusel am Feld, aber kein Sieger bei SSC Napoli gegen AS Rom
Serie A
Napoli nach Remis bereits elf Punkte hinter Inter!
David Alaba und Co. treffen erneut auf Benfica.
Champions League
Französisches Duell und Real erneut gegen Mourinho
Torhüter Anatoliy Trubin traf in Minute 98 zum entscheidendem 4:2 für Benfica.
Tormann-Tor in der 98.
Irres Finish! Mourinho-Elf kickt Real ins Play-off
Lautaro Martinez
Serie A
Von 0:2 auf 6:2 – Inter baut Tabellenspitze aus
Europa League
Die Roma besiegt Stuttgart – ÖFB-Kicker gibt Debüt
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