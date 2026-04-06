Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Die Torschützen: Lautaro Martinez und Marcus Thuram.
Serie A
Inter Mailand legt gegen Roma im Titelkampf vor
Mohamed Salah
Emotionales Video
„Der Tag ist gekommen!“ Salah verlässt Liverpool
Jubel bei den Milan-Kickern
Serie A
AC Milan bezwingt Lazaro-Klub Torino mit 3:2!
David Stückler traf vor 12.000 Fans in der Serie C entscheidend.
Mama ist aus Wolfsberg
Halber Österreicher krallt sich Titel in Italien!
Milan liegt jetzt acht Punkte hinter Inter.
Serie A
Trotz Inter-Vorlage: Milan patzt im Meisterrennen
Es sollte nicht sein mit einem Sieg für Marcus Thuram und Inter Mailand …
Serie A
Nächster Dämpfer! Inter nur 1:1 gegen Atalanta
Champions League
Bodö/Glimt stößt Tor zum Viertelfinale weit auf
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Milan liegt jetzt acht Punkte hinter Inter.
Serie A
Trotz Inter-Vorlage: Milan patzt im Meisterrennen
Es sollte nicht sein mit einem Sieg für Marcus Thuram und Inter Mailand …
Serie A
Nächster Dämpfer! Inter nur 1:1 gegen Atalanta
Champions League
Bodö/Glimt stößt Tor zum Viertelfinale weit auf
Federica Brignone und Dominik Paris wurden von Milan-Legende Zlatan Ibrahimovic geehrt.
Vor Mailänder Derby
Brignone und Paris von 80.000 Fans gefeiert
Rafael Leao und Yann Aurel Bisseck
Rückschlag für Inter
Milan nach Derbysieg zurück im Titelkampf
Der Ex-Salzburger Strahinja Pavlovic(l.) traf in Minute 90 zum 1:0.
Tor-Spektakel in Rom
Ex-Salzburger sichert dem AC Milan Sieg im Finish
Hakan Calhanoglu
Serie A
Nach CL-Blamage: Inter Mailand legt Milan vor
Fassungslose Blicke: Inter Mailand (im Bild: Davide Frattesi) schied in der Champions League ...
Presse zerlegt Inter:
„Eine Schande – Bodo ist eine Klapperschlange“
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf