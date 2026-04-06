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Wie 2018 und 2022 müssen die „Azzurri“ den Weg über das Playoff finden.
Playoffs um WM-Tickets
„Gewinnen um jeden Preis!“
Italien zittert schon wieder
Filip Pavic gab am Mittwoch sein Champions-League-Debüt.
Bei CL-Gala
Bayern-Youngster bricht Rekord von Paul Wanner
Harry Kane traf doppelt.
Champions League
Bayern verpasst Atalanta nächste Abreibung
Schiedsrichter Clément Turpin zückte die Rote Karte für Citys Bernardo Silva.
Bei City gegen Real
CL-Aufreger: „Eine der dümmsten Regeln im Fußball“
Die Rote Karte für City war der Anfang vom Ende.
Real souverän weiter
Sehr lange in Unterzahl: City-Wunder bleibt aus
Im Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta wird wohl Leonard Prescott im Kasten der Bayern ...
Alarm vor CL-Spiel
Eigentlich darf Bayern-Goalie gar nicht spielen
Milan liegt jetzt acht Punkte hinter Inter.
Serie A
Trotz Inter-Vorlage: Milan patzt im Meisterrennen
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Die Rote Karte für City war der Anfang vom Ende.
Real souverän weiter
Sehr lange in Unterzahl: City-Wunder bleibt aus
Im Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta wird wohl Leonard Prescott im Kasten der Bayern ...
Alarm vor CL-Spiel
Eigentlich darf Bayern-Goalie gar nicht spielen
Milan liegt jetzt acht Punkte hinter Inter.
Serie A
Trotz Inter-Vorlage: Milan patzt im Meisterrennen
Jetzt hat sich auch noch Sven Ulreich verletzt ... 
Wer spielt in CL?
Torwart-Beben bei Bayern! Auch Ulreich verletzt
Es sollte nicht sein mit einem Sieg für Marcus Thuram und Inter Mailand …
Serie A
Nächster Dämpfer! Inter nur 1:1 gegen Atalanta
Michael Olise (l.) und Joshua Kimmich (r.) sahen gegen Atalanta die Gelbe Karte.
Didi Hamann:
„Was passiert ist, war eine Farce, aber …“
Alphonso Davies (l.) und Jamal Musiala haben sich erneut verletzt.
Münchner bestätigen:
Gleich drei Bayern-Spieler gegen Atalanta verletzt
Michael Olise und Joshua Kimmich erhielten im Hinspiel gegen Atalanta ihre dritte Gelbe Karte. 
Wie einst bei Ramos?
UEFA prüft Spielberichte: Droht Bayern noch Ärger?
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