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Schalke-Trainer Miron Muslic
Italiener spekulieren
Holt Trainer Miron Muslic
Milan-Stürmer nach Schalke?
Zweieinhalb Jahre kickte Luca Toni für den FC Bayern. 
Grund für Bayern-Aus
„Menschlich eine Null“: Toni ledert gegen Ex-Coach
Oliver Glasner mit Matchwinner Ismaila Sarr.
Conference League
Glasners Palace zittert sich weiter, Posch trifft
Oliver Glasner
Conference League
Glasners Crystal Palace siegt und steigt auf
Edin Dzeko hier im WM-Quali-Spiel gegen Österreich.
Transfer-Überraschung
Einigung! Edin Dzeko vor Wechsel zu Schalke 04
Robin Gosens verpasste das Begräbnis seiner Großmutter.
Trainer sagte Nein
DFB-Spieler durfte nicht zum Begräbnis seiner Oma
Pure Glückseligkeit schaut anders aus als bei Milan-Trainer Massimiliano Allegri ...
Serie A
AC Milan patzt schon wieder! Nur 1:1 in Florenz
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Edin Dzeko hier im WM-Quali-Spiel gegen Österreich.
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Serie A
AC Milan patzt schon wieder! Nur 1:1 in Florenz
Arnautovic jubelte in Graz – obwohl er verletzt raus musste.
Arnie feiert & spricht
Sturm-Niederlage: „Hat mit Glück nie etwas zu tun“
Napoli ist vorerst Tabellenführer in der Serie A.
Serie A
Napoli übernimmt Platz eins, Vlahovic beschimpft
Rapid-Sportchef Markus Katzer (li.) und Trainer Peter Stöger
Unruhe bei Rapid
Reiner Tisch – sonst zählt sich Stöger selbst an!
Ivan Juric
Nur Platz 13
Bergamo feuert Trainer – Nachfolger ante portas
Stefano Pioli muss seine Koffer packen.
Nach nur vier Monaten:
Rapid-Bezwinger setzt seinen Trainer vor die Tür
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