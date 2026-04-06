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Gennaro Gattuso
Nachfolge ungeklärt
Offiziell! Gennaro Gattuso ist
nicht mehr Italien-Teamchef
UEFA-Präsident Aleksander Ceferin
Nächste Hiobsbotschaft
UEFA-Präsident Ceferin droht Italien mit EM-Entzug
Verbandschef Gabriele Gravina und Sportdirektor Gianluigi Buffon sind schon weg – folgt nun auch ...
„Fühle mich nun frei“
Rücktritte nach WM-Schande! Bosse-Beben in Italien
Xaver Schlager (zweiter von Rechts) in einer Jubeltraube der Leipziger.
„Macht uns stärker“
Gegen Ilzer: ÖFB-Legionär soll es für RB richten
Mario Lemina traf nach Vorarbeit von Victor Osimhen
Champions League
Galatasaray schlägt Liverpool schon wieder
Lois Openda hofft bei Juventus Turin auf den Durchbruch. Ob die „Schröpf-Therapie“. hilft?
Das gibt blaue Flecken
Autsch! Juventus-Stürmer lässt sich schröpfen
16 Mal spielte Arturo Vidal in seiner Karriere gegen Real Madrid.
Heftige Anschuldigung
„Jedes Mal betrogen“: Vidal schießt gegen Real
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Mario Lemina traf nach Vorarbeit von Victor Osimhen
Champions League
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Heftige Anschuldigung
„Jedes Mal betrogen“: Vidal schießt gegen Real
Juventus-Verteidiger Lloyd Kelly verstand die Welt nicht mehr. 
Spieler rastete aus
„Verdammte Schande!“ Entscheidung sorgt für Ärger
Vinicius Junior jubelt in Madrid
Champions League
Real weiter, Juventus scheitert in Verlängerung
Bei Juventus-Kapitän Manuel Locatelli herrschte Fassungslosigkeit.
„Am Boden zerstört“
„Historische Blamage“ in der Champions League
Was für eine Machtvorstellung von Galatasaray gegen Juventus …
Champions League
5:2! Gala mit Sieg gegen Juve auf Achtelfinal-Kurs
Federico La Penna (r.)
Polizei alarmiert
Morddrohungen gegen Schiri erschüttern Serie A!
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