Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Die Torschützen: Lautaro Martinez und Marcus Thuram.
Serie A
Inter Mailand legt gegen Roma im Titelkampf vor
Vielleicht bald neuer Italien-Teamchef: Massimiliano Allegri oder Antonio Conte
Nach WM-Quali-Desaster
SSC Napoli gegen AC Milan steigt als Serie-A-Hit
Romelu Lukaku kehrte nicht rechtzeitig nach Neapel zurück.
Wirbel in Neapel
Anweisung ignoriert: Wird Lukaku nun suspendiert?
Milan liegt jetzt acht Punkte hinter Inter.
Serie A
Trotz Inter-Vorlage: Milan patzt im Meisterrennen
Ein bitterer Tag für Milan
Serie A
Milan-Ausrutscher bringt Inter dem Titel näher
Victor Osimhen
Rechnet mit Ex-Klub ab
Osimhen: „Sie behandelten mich wie einen Hund“
Viel Gewusel am Feld, aber kein Sieger bei SSC Napoli gegen AS Rom
Serie A
Napoli nach Remis bereits elf Punkte hinter Inter!
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Ein bitterer Tag für Milan
Serie A
Milan-Ausrutscher bringt Inter dem Titel näher
Victor Osimhen
Rechnet mit Ex-Klub ab
Osimhen: „Sie behandelten mich wie einen Hund“
Viel Gewusel am Feld, aber kein Sieger bei SSC Napoli gegen AS Rom
Serie A
Napoli nach Remis bereits elf Punkte hinter Inter!
Raheem Sterling verlässt den FC Chelsea.
Vertrag aufgelöst
Sterling und Chelsea gehen fortan getrennte Wege
Fans des FC Chelsea (Symbolbild)
Brutale Attacke
Chelsea-Fan vor CL-Spiel mit Messer verletzt
Im Duell zwischen Rom und Milan gab es keinen Sieger.
Serie A
Remis zwischen Rom und Milan freut nur Inter
Serie A
Inter Mailand gewinnt glanzlos gegen Lecce
Antonio Conte wurde für zwei Spiele gesperrt.
Ausraster gegen Inter
Schiri beleidigt! Sperre und Geldstrafe für Conte
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf