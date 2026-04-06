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Die Freiburger haben es geschafft, haben das Viertelfinale der Europa League erreicht!
Bologna kickt Rom raus
Freiburg stürmt mit 5:1
über Genk ins Viertelfinale!
ÖFB-Teamgoalie Tobias Lawal (M.)
Europa League
Genk stolpert mit ÖFB-Mann Lawal ins Achtelfinale
Serie A
Inter setzt mit 2:0 in Cremona Erfolgsserie fort
Marko Arnautovic (l.) hatte am Donnerstagabend gut lachen.
Europa League
Roter Stern Belgrad siegt dank Arnautovic-Assist
Stefan Posch (re.) wechselt nach Mainz.
Deutschland-Rückkehr
Wechsel offiziell: ÖFB-Kicker als „Soforthilfe“
Stefan Posch (li.) unterschreibt in Mainz.
Neuer Klub für Posch
Perfekt! ÖFB-Kicker kehrt nach Deutschland zurück
Kehrt ÖFB-Legionär Stefan Posch bald nach Deutschland zurück? 
„Realistische Option“
Geht es jetzt schnell? Mainz lockt ÖFB-Teamspieler
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Stefan Posch (re.) wechselt nach Mainz.
Deutschland-Rückkehr
Wechsel offiziell: ÖFB-Kicker als „Soforthilfe“
Stefan Posch (li.) unterschreibt in Mainz.
Neuer Klub für Posch
Perfekt! ÖFB-Kicker kehrt nach Deutschland zurück
Kehrt ÖFB-Legionär Stefan Posch bald nach Deutschland zurück? 
„Realistische Option“
Geht es jetzt schnell? Mainz lockt ÖFB-Teamspieler
Marcus Thuram erzielte das zwischenzeitliche 3:0.
Serie A
Inter besiegt Bologna und ist wieder Erster
Der Vater des Erfolgs der SSC Napoli, Trainer Antonio Conte
Doppeltorschütze Neres
Napoli gewinnt Supercoppa durch 2:0 gegen Bologna!
Salzburg-Gegner
Vardy schießt Cremonese zu Sieg gegen Bologna
Maurits Kjaergaard laboriert derzeit an einer Verletzung.
„Krone“-Kolumne
Sieht man Kjaergaard 2025 noch am Platz?
Salzburg ging in Bologna unter.
In der Europa League
Jetzt hilft Red Bull Salzburg nur noch ein Wunder
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