Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
David Affengruber
Spanische Liga
Affengruber holt mit Elche
den ersten Sieg im Jahr 2026!
„Wundertor“-Zauberer Arda Güler (Mitte) lässt sich feiern ...
„Wunder von Güler“
Tor aus 68 Metern! Fußball-Welt feiert Real-Ass
Real Madrids Torschütze zum 1:0 – Antonio Rüdiger
Spanische Liga
Real Madrid erledigt Pflichtaufgabe gegen Elche!
Jubel beim FC Barcelona
3:1 bei Elche
FC Barcelona baut Tabellenführung vorerst aus
David Affengruber zeigte gegen Real Madrid mit Superstar Kylian Mbappe eine starke Leistung.
Stark gegen Mbappe
Mit zwölf war ER noch im Kolpinghaus in Salzburg
David Affengruber (r.) gegen Kylian Mbappe
La Liga
Affengruber und Co. ärgern Real Madrid
David Affengruber
Elche verpasst Sieg
Affengruber verschuldet Elfer kurz vor Schluss
Videos
Krone Sport-News
Neuer Job für Koller ++ Ofner-Aus in Barcelona
Folge von Dienstag
Warum diese 20 Minuten den Tag viel besser machen
Chris Wilder (l.) und Oliver Arblaster (r.)
Baby unterwegs
England-Kicker schwängert Tochter seines Trainers
Handball – Das Magazin
Vier HLA-Viertelfinalisten ++ EM-Ticket für Ladies
David Affengruber zeigte gegen Real Madrid mit Superstar Kylian Mbappe eine starke Leistung.
Stark gegen Mbappe
Mit zwölf war ER noch im Kolpinghaus in Salzburg
David Affengruber (r.) gegen Kylian Mbappe
La Liga
Affengruber und Co. ärgern Real Madrid
David Affengruber
Elche verpasst Sieg
Affengruber verschuldet Elfer kurz vor Schluss
Lamine Yamal
Spanier spekulieren:
Wunderkind Yamal wird nie wieder ganz gesund
Torschütze Marcus Rushford im Duell mit David Affengruber. 
Nach Blitzstart
Barcelona besiegt Elche nach Affengruber-Patzer
Kuscheleinheiten mit Nicki Nicole wird‘s für Lamine Yamal so schnell – zumindest offiziell – ...
„Nicht mehr zusammen“
Yamal ist laut ihm Single, aber kein Betrüger
David Affengruber
Nach starkem Start
Nächster Rückschlag für Affengruber-Klub Elche
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf