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Der kontrovers diskutierte Antonio Rüdiger
Ex-Star Basler tobt
Einberufung von Rüdiger ist
„eine absolute Schweinerei“!
Neymar leidet mit seinem Freund mit.
Brasilianer emotional
Neymar: „Heute ist einer meiner traurigsten Tage“
Für Rodrygo (l.) ist die Saison vorbei ...
Saison zu Ende ...
Kreuzbandriss! Für Real-Star ist WM-Traum geplatzt
David Alaba (li.) verletzte sich im Spiel gegen Getafe.
So lange fällt er aus
Wade zwickt: David Alaba bei Real-Pleite verletzt
Vinicius Junior konnte die Heimpleite nicht verhindern.
La Liga
Real Madrid blamiert sich gegen Getafe
Lamine Yamal erzielte drei Treffer.
Dreierpack für Barca
Lamine Yamal besiegt Villarreal fast im Alleingang
Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner
Heiße Trainer-Aktie
Glasner: Entscheidung um Zukunft schon getroffen?
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Vier HLA-Viertelfinalisten ++ EM-Ticket für Ladies
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David Alaba
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Diagnose ist da! So lange fällt David Alaba aus
Vinicius Junior
Von Spieler und Coach
Ärger um Vinicius Jr.: „Deshalb hasst dich jeder!“
Real Madrid (mit David Alaba ganz links) mühte sich zur Rückeroberung der Tabellenführung.
Wieder Tabellenführer
„Überlastung“ – Alaba bei Real-Sieg ausgewechselt
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