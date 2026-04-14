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Beste Stimmung beim FC Barcelona
Nach Real-Ausrutscher
Barcelona ist zurück
an der Tabellenspitze
Zu mehr als einem Treffer durch Vinicius Júnior hat es für Real Madrid bei Osasuna nicht ...
Alaba in Startelf
Last-Minute-Blamage für Real bei Osasuna!
Kylian Mbappe (Mitte) erzielte per Elfmeter das 1:0.
Sieg gegen Nachzügler
Real jubelt nach Pfeifkonzert der eigenen Fans
Frust bei Superstar Vinicius Junior (li.) und Neo-Trainer Alvaro Arbeloa
„Ich bin schuld!“
Fassungslosigkeit bei Real nach Riesenblamage
Die Merkur Arena in Graz – Sturm und GAK wollen sie gemeinsam umgestalten und finanzieren.
Knüller in Graz
Sturm und GAK wollen Stadion gemeinsam errichten
Klagenfurt-Bürgermeister Christian Scheider (li.), Austria-Gesellschafter Zeljko Karajica (re.).
Wieder Exekutionstitel
Die Austria erzürnt jetzt sogar den Bürgermeister
Abwehrchef Marco Gantschnig erklärt die finanziell turbulente Zeit in Violett.
Spieler erklärt Abgang
Wirtschaftsprüfer über Ermittlungen gegen Austria
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Neuer Job für Koller ++ Ofner-Aus in Barcelona
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Warum diese 20 Minuten den Tag viel besser machen
Chris Wilder (l.) und Oliver Arblaster (r.)
Baby unterwegs
England-Kicker schwängert Tochter seines Trainers
Handball – Das Magazin
Vier HLA-Viertelfinalisten ++ EM-Ticket für Ladies
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Raphinha-Doppelpack
2:0-Heimsieg: Barca baut Tabellenführung aus
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