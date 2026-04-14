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Mbappe-Ersatzmann schießt Real zum Kantersieg
Das Verhältnis zwischen Real und Vinicius ist zerrüttet.
Presse knallhart:
„Das Problem Vinicius Jr. gerät außer Kontrolle“
Unmittelbar nach dem Sieg gegen Sevilla sorgte Vinicius Junior auf Instagram für Rätselraten.
Rätselraten unter Fans
Real-Abrechnung, oder verrät Vini sogar Abschied?
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