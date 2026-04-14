Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Jude Bellingham feiert Torschütze Federico Valverde.
Spanischer Supercup
Real Madrid besiegt Atletico! Traumfinale perfekt
Vinicius Junior wurde erneut unter Pfiffen ausgewechselt.
Bei Reals Kantersieg
Versöhnung? Von wegen! Vini erneut ausgepfiffen
Gonzalo Garcia
La Liga
Mbappe-Ersatzmann schießt Real zum Kantersieg
Ferran Torres
Triplepack
Ferran Torres schießt Barcelona zu 5:3-Sieg
Mittlerweile steht Antony bei Betis Sevilla unter Vertrag.
Verstärkung im Sturm?
Real Madrid offenbar heiß auf United-Flop Antony
Videos
Krone Sport-News
Neuer Job für Koller ++ Ofner-Aus in Barcelona
Folge von Dienstag
Warum diese 20 Minuten den Tag viel besser machen
Chris Wilder (l.) und Oliver Arblaster (r.)
Baby unterwegs
England-Kicker schwängert Tochter seines Trainers
Handball – Das Magazin
Vier HLA-Viertelfinalisten ++ EM-Ticket für Ladies
Ferran Torres
Triplepack
Ferran Torres schießt Barcelona zu 5:3-Sieg
Mittlerweile steht Antony bei Betis Sevilla unter Vertrag.
Verstärkung im Sturm?
Real Madrid offenbar heiß auf United-Flop Antony
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf