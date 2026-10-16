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Die Spieler von Real Valladolid in Ceuta.
17-Jähriger völlig entkräftet
100 Kilometer unter Teambus!
Spanien-Klub leistet Erste Hilfe
Deportivo La Coruña ist zurück in der höchsten spanischen Spielklasse.
Nach 14 Jahren
Deportivo La Coruña zurück im spanischen Oberhaus
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Aufstieg! Traditionsklub kehrt ins Oberhaus zurück
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Janine Flock mit ihrem „Niki“.
Niki für Skeleton-Star
Olympiasiegerin Flock ist Sportlerin des Jahres
Dominik Schmid
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Schmid: „Ich bin kein Ballon-d‘or-Verteidiger“
Stephan Embacher (re.) erhielt den „Niki“ für den „Aufsteiger des Jahres“ von Gregor ...
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Kühbauer scherzt: „Das könnt ihr euch aufmalen“
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