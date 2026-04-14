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Jubel beim SC Freiburg in der Europa League!
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Freiburg reißt die Tür
zum Halbfinale weit auf
Die Freiburger haben es geschafft, haben das Viertelfinale der Europa League erreicht!
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Freiburg stürmt mit 5:1 über Genk in Viertelfinale
Aurelien Tchouameni brachte Real früh in Führung.
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Fliegt Real-Coach Xabi Alonso bereits diese Woche?
Vinicius Junior versteht die Welt nicht mehr.
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Real nach zwei Roten von Celta Vigo blamiert
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Lewandowski führt Barca mit Dreierpack zum Sieg!
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