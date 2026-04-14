Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Hansi Flick tobte über diese Szene!
Handspiel in CL
Abgewiesen! Barca-Coach
versteht UEFA-Urteil nicht
Barcelona gastiert bei Atletico Madrid.
Champions League
Atletico Madrid gegen Barcelona – ab 21 Uhr LIVE
Lamine Yamal
Vor CL-Rückspiel
Lamine Yamal sorgt auf Instagram für Verwirrung
Barca-Youngstern Lamine Yamal (rechts, großes Bild) hat Real-Legende Raul ausgestochen.
Der 100er ...
Barcas Yamal knackt Rekord von Real-Legende Raul
Lamine Yamal
La Liga
Derbysieg! Barca macht nächsten Schritt zum Titel
„Will mich Barca denn wirklich nicht?“, scheint sich Robert Lewandowski zu fragen: „Dann ...
Flick schweigt
Hat sich Lewandowski dem AC Milan angeboten?
Kylian Mbappe (li.) kassierte eine Platzwunde, aber keinen Elferpfff. Das brachte seinen Trainer ...
Nächster Tiefschlag
Real am Boden: Mbappe voll Blut, Arbeloa voll Wut
Videos
Krone Sport-News
Neuer Job für Koller ++ Ofner-Aus in Barcelona
Folge von Dienstag
Warum diese 20 Minuten den Tag viel besser machen
Chris Wilder (l.) und Oliver Arblaster (r.)
Baby unterwegs
England-Kicker schwängert Tochter seines Trainers
Handball – Das Magazin
Vier HLA-Viertelfinalisten ++ EM-Ticket für Ladies
Lamine Yamal
La Liga
Derbysieg! Barca macht nächsten Schritt zum Titel
„Will mich Barca denn wirklich nicht?“, scheint sich Robert Lewandowski zu fragen: „Dann ...
Flick schweigt
Hat sich Lewandowski dem AC Milan angeboten?
Kylian Mbappe (li.) kassierte eine Platzwunde, aber keinen Elferpfff. Das brachte seinen Trainer ...
Nächster Tiefschlag
Real am Boden: Mbappe voll Blut, Arbeloa voll Wut
Jacek Magiera (r.) wurde nur 49 Jahre alt.
Mitten im Lauftraining
Polens Co-Trainer (49) bricht zusammen und stirbt
Hansi Flick tobte über diese Szene!
Ärger um VAR
FC Barcelona legt nach CL-Pleite Beschwerde ein!
Arne Slots Mannschaft gab keinen einzigen Torschuss ab. 
Chancenlos gegen PSG
Slot sieht ein: „Wir wurden auseinandergenommen“
Hansi Flick protestierte, doch die Pfeife des Schiedsrichters blieb stumm.
Aufreger im CL-Hit
Kein Handspiel, keine Rote Karte! Hansi Flick tobt
Kommentare zur CL:
„Prime-Brasilien gegen eine Kneipenmannschaft“
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf