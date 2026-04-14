Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Antoine Griezmann
„Neues Kapitel“
Offiziell: Antoine Griezmann
wechselt in die USA
Jubel bei den Madrilenen, Frust bei den Katalanen
3:0 letztlich zu wenig
Ein Tor fehlte Barca auf Wunder, Atletico jubelt
Vinicius Junior
Spanische Liga
4:1! Real Madrid gegen Real Sociedad souverän
Julian Alvarez  traf zum Endstand
In Copa del Rey
Gnadenlos! Atletico Madrid schießt Barcelona ab
Frenkie de Jong
Superserie dahin
Barca kassiert bei Real Sociedad bittere Pleite
Pellegrino Matarazzo hat einen neuen Verein.
Zurück auf Trainerbank
Ilzer-Vorgänger übernimmt bei Real Sociedad
David Affengruber
Elche verpasst Sieg
Affengruber verschuldet Elfer kurz vor Schluss
Videos
Krone Sport-News
Neuer Job für Koller ++ Ofner-Aus in Barcelona
Folge von Dienstag
Warum diese 20 Minuten den Tag viel besser machen
Chris Wilder (l.) und Oliver Arblaster (r.)
Baby unterwegs
England-Kicker schwängert Tochter seines Trainers
Handball – Das Magazin
Vier HLA-Viertelfinalisten ++ EM-Ticket für Ladies
Frenkie de Jong
Superserie dahin
Barca kassiert bei Real Sociedad bittere Pleite
Pellegrino Matarazzo hat einen neuen Verein.
Zurück auf Trainerbank
Ilzer-Vorgänger übernimmt bei Real Sociedad
David Affengruber
Elche verpasst Sieg
Affengruber verschuldet Elfer kurz vor Schluss
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf