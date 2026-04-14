Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
La Liga
Yamal schießt Barcelona
zu Sieg bei Athletic Bilbao
Jubel bei den Madrilenen, Frust bei den Katalanen
3:0 letztlich zu wenig
Ein Tor fehlte Barca auf Wunder, Atletico jubelt
Julian Alvarez  traf zum Endstand
In Copa del Rey
Gnadenlos! Atletico Madrid schießt Barcelona ab
Jude Bellingham feiert Torschütze Federico Valverde.
Spanischer Supercup
Real Madrid besiegt Atletico! Traumfinale perfekt
Lamine Yamal
Bei 5:0-Kantersieg
Warum Yamal nicht in Barcas Startelf stand
Jubel beim FC Barcelona
Bilbao chancenlos
Barcelona stürmt mit 5:0-Sieg ins Supercup-Finale
Dortmund kam gegen Bodö nicht über ein 2:2 hinaus.
Champions League
Dortmunder stolpern, Arsenal weiter makellos
Videos
Krone Sport-News
Neuer Job für Koller ++ Ofner-Aus in Barcelona
Folge von Dienstag
Warum diese 20 Minuten den Tag viel besser machen
Chris Wilder (l.) und Oliver Arblaster (r.)
Baby unterwegs
England-Kicker schwängert Tochter seines Trainers
Handball – Das Magazin
Vier HLA-Viertelfinalisten ++ EM-Ticket für Ladies
Lamine Yamal
Bei 5:0-Kantersieg
Warum Yamal nicht in Barcas Startelf stand
Jubel beim FC Barcelona
Bilbao chancenlos
Barcelona stürmt mit 5:0-Sieg ins Supercup-Finale
Dortmund kam gegen Bodö nicht über ein 2:2 hinaus.
Champions League
Dortmunder stolpern, Arsenal weiter makellos
Kylian Mbappe traf doppelt.
La Liga
Mbappe-Doppelpack! Real zaubert sich zum Sieg
Dani Olmo musste verletzt raus
Real vorgelegt
Barcelona dreht Spiel und verliert Dani Olmo
Jubel bei Barcelona
Gegen Bilbao
Barcelona bei Rückkehr ins Camp Nou in Torlaune
Das Camp Nou ist noch eine Baustelle, aber am Wochenende kehrt der FC Barcelona in sein ...
Nach über zwei Jahren
Barcelona kehrt endlich ins Camp Nou zurück
Athletic Bilbao bejubelt einen Heimsieg.
Qarabag geschlagen
Bilbao und Gala feiern Siege in der Königsklasse
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf