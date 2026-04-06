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Bei Brighton bejubelt man den knappen Sieg gegen Liverpool ...
Premier League
Liverpool kassiert in Brighton
bereits 10. Saisonniederlage!
Fabian Hürzeler ist sauer.
Trainer schimpft:
Arsenal? „Sie machen sich ihre eigenen Regeln“
Erling Haaland und Manchester City spielten nur Unentschieden gegen Nottingham.
Premier League
Manchester City patzt im Titelkampf, Arsenal siegt
Crystal Palace musste sich in Mostar mit einem Remis begnügen.
Conference League
Glasners Palace kommt über Remis nicht hinaus
Premier League
Crystal Palace verspielt 2:0! ManCity souverän
Jubel bei Crystal Palace
Premier League
Glasners Crystal Palace beendet Negativserie
Sorgt Brajan Gruda schon bald für Frust bei einem ÖFB-Kicker?
Ausgerechnet vor WM
Wegen Neuzugang: ÖFB-Kicker zittern um Stammplatz
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Premier League
Crystal Palace verspielt 2:0! ManCity souverän
Jubel bei Crystal Palace
Premier League
Glasners Crystal Palace beendet Negativserie
Sorgt Brajan Gruda schon bald für Frust bei einem ÖFB-Kicker?
Ausgerechnet vor WM
Wegen Neuzugang: ÖFB-Kicker zittern um Stammplatz
Brajan Grud wechselt zu RB Leipzig.
Am Deadline Day
Überraschender Wechsel: RB hat eine neue Nummer 10
Martinelli-Hattrick
FA-Cup: ManUnited fliegt! Arsenal souverän weiter
Manchester City und Brighton trennen sich 1:1.
Premier League
City patzt im Titelrennen, Nullnummer bei Palace
Pascal Groß (r.) verlässt den BVB.
Wechsel ist perfekt
DFB-Teamspieler verlässt BVB für Premier League
Pascal Groß (Mitte) steht vor dem Abschied aus Dortmund.
Das kommt überraschend
„Flucht“ aus Dortmund: BVB-Kicker kurz vor Wechsel
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