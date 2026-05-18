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Crystal Palace und der FC Brentford trennten sich mit einem Remis.
Premier League
Kein Sieger im London-Duell!
Remis für Glasner-Elf
Xabi Alonso und der FC Chelsea: Die Unterschrift naht.
„Er hat Ja gesagt“
Xabi Alonso und Chelsea: Deal vor dem Abschluss!
Xabi Alonso musste seinen Posten bei Real im Jänner räumen. Nun winkt eine neue Aufgabe.
Bei England-Giganten
Alonso vor Unterschrift – auch Glasner ein Thema
Voller Kalender für Pep Guaridola und Manchester City
Morgen FA-Cup-Finale
„Absolut gar nicht trainiert“: City im Zeitstress
Manchester City jubelt.
Premier League
Sieg gegen Glasner! ManCity bleibt im Titelrennen
Oliver Glasner verlässt die „Eagles“ nach der Saison.
Beim PL-Konkurrenten
Hat Crystal Palace bereits Glasner-Nachfogler?
Oliver Glasner
Packender Titelkampf
„Unsinn!“ Oliver Glasner steht in England im Fokus
Videos
Folge von Sonntag
Kraft sammeln für die neue Woche – mit Bewegung
Christian Ilzer
CL-Ticket verpasst
Christian Ilzer: 0:4-Pleite „eine gute Botschaft“
Folge von Samstag
Mit Philipp in ein aktives Wochenende starten
Kylian Mbappe wurde bei seiner Einwechslung ausgepfiffen.
Es kriselt in Madrid
Fans ratlos: „Reals Absturz muss studiert werden“
Manchester City jubelt.
Premier League
Sieg gegen Glasner! ManCity bleibt im Titelrennen
Oliver Glasner verlässt die „Eagles“ nach der Saison.
Beim PL-Konkurrenten
Hat Crystal Palace bereits Glasner-Nachfogler?
Oliver Glasner
Packender Titelkampf
„Unsinn!“ Oliver Glasner steht in England im Fokus
„Krone oder Kasperl“
„Mit diesem Budget …“ Ein Kasperl für Salzburg
Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner
Premier League
Glasners Crystal Palace rettet Remis gegen Everton
Peter Moizi schreibt über Oliver Glasners beeindruckende Trainerkarriere.
„Stopplicht“-Kolumne
Allein deshalb verdient Glasner weitere Medaille
Oliver Glasner greift mit Crystal Palace nach dem nächsten Titel.
Oliver Glasner:
„Darum will man als kleiner Bub Profi werden“
Hallo, Finale, hier bin ich: Oliver Glasner steht vor seinem nächsten großen Coup.
Oliver Glasner:
„Ehrlich, ich konnte es mir auch nicht vorstellen“
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