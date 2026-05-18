Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
menu
Menü aufklappen
Mo., 18.05.2026
Menü aufklappen
Wien
Niederösterreich
Burgenland
Oberösterreich
Kärnten
Steiermark
Salzburg
Tirol
Vorarlberg
search
Suchen
search
close
account_circle
Benutzermenü öffnen
Menü aufklappen
Profil
Abonnement
Einstellungen
Abmelden
Abo
krone.at
Streaming
Fußball
WM 2026
Formel 1
Tennis
Sport-Mix
Motorsport
Wintersport
Ski Alpin
Handball
Eishockey
US-Sport
Ergebnisse
Aktuelles
Premier League
Kein Sieger im London-Duell!
Remis für Glasner-Elf
„Er hat Ja gesagt“
Xabi Alonso und Chelsea: Deal vor dem Abschluss!
Bei England-Giganten
Alonso vor Unterschrift – auch Glasner ein Thema
Morgen FA-Cup-Finale
„Absolut gar nicht trainiert“: City im Zeitstress
Premier League
Sieg gegen Glasner! ManCity bleibt im Titelrennen
Beim PL-Konkurrenten
Hat Crystal Palace bereits Glasner-Nachfogler?
Packender Titelkampf
„Unsinn!“ Oliver Glasner steht in England im Fokus
Videos
chevron_right
Folge von Sonntag
Kraft sammeln für die neue Woche – mit Bewegung
CL-Ticket verpasst
Christian Ilzer: 0:4-Pleite „eine gute Botschaft“
Folge von Samstag
Mit Philipp in ein aktives Wochenende starten
Es kriselt in Madrid
Fans ratlos: „Reals Absturz muss studiert werden“
Falsche Auswechslung
„Schlimmer Fehler“: Kuriose Szene um Neymar
Mallorca steht am Plan
GAK im Partymodus: „Das muss man erlebt haben!“
„Krone“-Kolumne
Herzog: „Der LASK-Titel tut der ganzen Liga gut!“
2026 noch ungeschlagen
Mega-Lauf! Mini-Team winkt Rückkehr in Unterliga
LASK zurück am Thron
Didi singt ins ORF-Mikro: Wilde Partynacht in Linz
Von Autofahrer erfasst
Vor Sieg Trauma und andere Probleme überwunden
Jetzt Lust auf mehr
Österreich legt den besten WM-Start seit 1947 hin
Schlimme MotoGP-Szenen
Bein verfing sich in Bike: So geht’s Sturz-Opfer
Auf Spur von Matthäus
„Inakzeptabel!“ Aufregung bei Rapid nach Schuhwurf
Premier-League-Ticker
Titelkampf! Arsenal gegen Burnley, LIVE ab 21 Uhr
Spiele
Tabelle
News
Premier League
Sieg gegen Glasner! ManCity bleibt im Titelrennen
Beim PL-Konkurrenten
Hat Crystal Palace bereits Glasner-Nachfogler?
Packender Titelkampf
„Unsinn!“ Oliver Glasner steht in England im Fokus
„Krone oder Kasperl“
„Mit diesem Budget …“ Ein Kasperl für Salzburg
Premier League
Glasners Crystal Palace rettet Remis gegen Everton
„Stopplicht“-Kolumne
Allein deshalb verdient Glasner weitere Medaille
Oliver Glasner:
„Darum will man als kleiner Bub Profi werden“
Oliver Glasner:
„Ehrlich, ich konnte es mir auch nicht vorstellen“
Kader
Transfers
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit
Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at
Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO
Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Wetterregion Dropdown
Menü aufklappen
Wien
Niederösterreich
Burgenland
Oberösterreich
Kärnten
Steiermark
Salzburg
Tirol
Vorarlberg
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf
Zum Facebook-Profil
Email schreiben
Zum Twitter-Profil
Zum Youtube-Profil
Zum Instagram-Profil
arrow_upward
Zurück nach oben