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Pure Glückseligkeit schaut anders aus als bei Martin Ødegaard ...
Premier League
1:1 nach 1:0! FC Arsenal
verpasst Dreier bei Brentford
Premier League
Crystal Palace verspielt 2:0! ManCity souverän
Fulhams Raúl Jiménez fiel durch einen ganz besonderen Torjubel gegen Chelsea auf.
Das steckt dahinter
Schnappschuss: Ikonischer Jubel wird Hit im Netz
Selbst Florian Wirtz glaubte nicht, dass sein Treffer zählt. 
Kurioser Hintergrund
Rätsel um Wirtz: Abseits bestätigt, Tor zählt doch
Premier League
Pleite für Crystal Palace, Liverpool verpasst Sieg
Zum vierten Mal in Folge hat es für das von Oliver Glasner trainierte Crystal Palace in der ...
Premier League
1:1! Glasners „Eagles“ haben das Siegen verlernt
Oliver Glasner gewann mit Crystal Palace den FA Cup.
Oliver Glasner:
„Daran werden sich alle für immer erinnern!“
Videos
Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Premier League
Pleite für Crystal Palace, Liverpool verpasst Sieg
Zum vierten Mal in Folge hat es für das von Oliver Glasner trainierte Crystal Palace in der ...
Premier League
1:1! Glasners „Eagles“ haben das Siegen verlernt
Oliver Glasner gewann mit Crystal Palace den FA Cup.
Oliver Glasner:
„Daran werden sich alle für immer erinnern!“
Oliver Glasners Crystal Palace steht nun schon auf dem vierten Platz der Premier League.
Sieg gegen Fulham
Glasner-Elf weiter voll auf Champions-League-Kurs
Erling Haaland
„Zahlen sind verrückt“
100er-Club für Haaland „eine große Sache“
Erling Haaland bejubelt seinen 100. Premier-League-Treffer.
ManCity im Glück
Verrückte Torshow mit historischem Haaland-Treffer
Liverpool kassierte gegen Nottingham eine bittere Heimpleite.
Premier League
Liverpool blamiert sich gegen Kellerkind
Vitor Pereira muss Wolverhampton verlassen.
Trainer muss gehen
Schlusslicht Wolverhampton schmeißt Pereira raus
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