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Roberto De Zerbi
Er soll die Spurs retten
De Zerbi wagt sich auf
Tottenhams Schleuderstuhl!
Adi Hütter
Nach Tudor-Aus
Neuer Tottenham-Coach? Jetzt spricht Adi Hütter!
Igor Tudor wurde von Tottenham Hotspur freigestellt.
Weg frei für Hütter?
Tottenham Hotspur trennt sich von Trainer Tudor
Adi Hütter
Engländer berichten:
Premier-League-Klub angelt nach Trainer Adi Hütter
Igor Tudor
Tragödie um Igor Tudor
Spurs-Coach erfährt nach Pleite vom Tod des Papas!
Xavi Simons kann es nicht fassen: Sein Team kämpft gegen den Abstieg.
Historischer Tiefpunkt
So schlecht wie seit 111 Jahren nicht mehr
Kevin Danso (links) und Tottenham schlittern immer tiefer in die Krise. 
Nach 0:3-Debakel
Danso-Klub Tottenham taumelt dem Abstieg entgegen
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Folge von Montag
Nach den Schoko-Hasen ist wieder Bewegung angesagt
Eklat im Zweitligaspiel zwischen Dynamo Dresden und Hertha Berlin. 
Eklat in Dresden
„Ihr Vollidioten“: Fußball-Fans fordern Punktabzug
Folge von Sonntag
Tägliche Bewegung: Mit Philipp ein Kinderspiel
In den Schlussminuten fand sogar ein Klappstuhl seinen Weg auf den Rasen.
„Was für Versager“
Fans: „Klappstuhl hatte mehr Highlights als Undav“
Igor Tudor
Tragödie um Igor Tudor
Spurs-Coach erfährt nach Pleite vom Tod des Papas!
Xavi Simons kann es nicht fassen: Sein Team kämpft gegen den Abstieg.
Historischer Tiefpunkt
So schlecht wie seit 111 Jahren nicht mehr
Kevin Danso (links) und Tottenham schlittern immer tiefer in die Krise. 
Nach 0:3-Debakel
Danso-Klub Tottenham taumelt dem Abstieg entgegen
Tottenham gewinnt zwar das Spiel, scheidet jedoch trotzdem aus.
CL-Achtelfinale
Tottenham gewinnt, scheidet jedoch trotzdem aus
Nicht nur die Saudis, auch europäische Topklubs würden Serhou Guirassy mit offenen Armen ...
Gefragter Guirassy
Der Krieg könnte Tottenham in die Karten spielen
Richarlison erzielte spät den Ausgleichstreffer.
Premier League
Liverpool kassiert späten Nackenschlag
Antonin Kinsky erlebte einen Albtraum-Abend. 
Debüt zum Vergessen
Tottenham-Keeper äußert sich zu Albtraum-Abend
Auch ÖFB-Legionär Danso mittendrin: Die Spurs erlebten gegen Atlético Madrid ein 2:5-Debakel.
Nach CL-Debakel
„Absolute Schande“: Spurs-Fans fordern Geld zurück
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